BMW M3 Estate 2023 года будет представлен в Гудвуде

картина : БМВ

БМВ Подготовка к первой в истории м 3 В этом году поместье участвует в Фестивале скорости в Гудвуде. Это первый раз, когда бренд сделал багги M3.

Теперь некоторые из вас, возможно, испытывают эффект Манделы, думая, что вы могли бы разделить BMW, просто сделав универсал M3. И вы должны проверить свою голову, потому что этого никогда не было. За 36 лет, что BMW производит M3, было Начинать Это был универсал М3. Возможно, один из них существует где-то в виде скунсового проекта каких-то инженеров BMW (Есть один в Нью-Джерси сделанный вашим местным магазином BMW самостоятельно). Был там какое-то время М5 универсал. Конечно, это тоже было не для нас, и это совсем другой зверь. Но это изменится.

картина : БМВ

BMW дразнили, что скоро появится M3 С начала 2020 года. В то время нас дразнили видом универсала сзади. Со временем BMW показала полноценный прототип.

Хотя я не понимаю всей секретности. Мы знаем, как это будет выглядеть: большая решетка радиатора спереди и прорезь сзади. Но BMW позиционирует M3 Estate как «синтез технологического мастерства и ноу-хау семейства BMW M3 и M4 в сочетании с практичностью пятидверной туристической модели». Так может быть, мы увидим что-то немного другое?

Нам просто нужно было выяснить, приедет ли сюда M3 Estate или нет. Audi сдалась и подарила нам RS6 Avant, так почему же BMW не может сделать что-то подобное, верно? Итак, пальцы, глаза и пальцы ног, мы обратились к BWM, чтобы узнать, есть ли что-нибудь на столе относительно предстоящего соединения M3 в США. M3 Touring приезжает в США». Черт!

Надеюсь, вы все знаете, почему. Мы любим кроссоверы в этой стране. И BMW дает нам вариант M3 Estate в X3 M. Кощунственный автомобиль, я знаю, но я уверен, что это их мышление. Ожидайте больше подробностей о первом в истории M3 Estate по мере приближения к его презентации 23 июня на Фестивале скорости в Гудвуде.