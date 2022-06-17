bne IntelliNews — В условиях ухудшения состояния российской экономики Великобритания переманивает рабочих-мигрантов из Средней Азии

Для многих бедных семей в Средней Азии далекая российская война на Украине может привести к финансовой катастрофе.

А — связанные со штрафами рецессия В России это означает крах денежных переводов, отправляемых домой рабочими-мигрантами, которые обеспечивают продовольствием многие семьи в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

По мере того, как Россия начала терять свой блеск в качестве основного направления для мигрантов из Центральной Азии, которых, по данным Всемирного банка, было почти 8 миллионов человек. Число В 2020 году их кооптирует маловероятная альтернатива.

Этой весной британские фермы приветствовали рабочих из Центральной Азии, чтобы собрать урожай и восполнить нехватку рабочей силы, связанную с Brexit, BBC. упомянул На этой неделе.

На одной ферме для сбора фруктов работали 45 рабочих из Таджикистана, а также рабочие из других стран, таких как Непал и Индонезия.

Рабочие из Европейского Союза использовали эти сезонные рабочие места до того, как Великобритания проголосовала за выход из ЕС, тем самым лишив граждан стран-членов автоматического права работать в Великобритании.

По данным BBC, многие украинцы заполняли эту пустоту до тех пор, пока не вмешалась война.

Возможность принять участие в мероприятии не осталась незамеченной в Кыргызстане, где правительство в марте Произошел Соглашение с международной рекрутинговой компанией в сельскохозяйственном секторе на отправку рабочих в Великобританию.

Отверстия были тяжелыми Переподпискаполучено 7000 заявок на 1000 предлагаемых вакансий.

Прием на работу В странах Восточной Европы и бывшего СССР, включая Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, Agri-HR теперь владеет Страница на кыргызском языке И номер телефона в Кыргызстане, по которому потенциальные новобранцы могут связаться.

Программа найма в Великобритании также выглядит привлекательной для Узбекистана, правительство которого ранее поставило цель диверсификация Направления трудовой миграции для снижения зависимости от России.

По данным Всемирного банка, в прошлом году Узбекистан получил 56% денежных переводов из России. данные.

Для Кыргызстана и Таджикистана эти две суммы были значительно выше, 82% и 76% соответственно.

Эти две страны также больше зависят от денежных переводов, чем Узбекистан с его крупнейшей и наиболее диверсифицированной экономикой.

По данным Всемирного банка, в прошлом году денежные переводы были эквивалентны примерно трети ВВП Кыргызстана и Таджикистана. Для Узбекистана она составила 13%.

Ранее в этом месяце Докладчик Организации Объединенных Наций посетил побуждать Правительство Кыргызстана отучило свою экономику от этой зависимости от мигрантов и денежных переводов, заявив, что это вызвало «кризис бегства человеческого капитала, который в конечном итоге может нанести ущерб перспективам развития страны».

Прогноз Всемирного банка о резком падении денежных переводов в Центральную Азию в этом году на фоне войны на Украине и экономических последствий России подчеркивает опасность зависимости стран от этих денег, которые мигранты отправляют домой.

Всемирный банк прогнозирует, что денежные переводы в Узбекистан упадут на 21%, в Таджикистан — на 22%, а в Кыргызстан — на 32%. (ЦБ Кыргызстана более оптимистичен Прогноз климатана 20%).

Население Центральной Азии, направляющееся в Великобританию за фруктами и овощами, сейчас может быть каплей в море.

Но поскольку Россия продолжает вести войну с Украиной, ее экономика сталкивается с неопределенностью. перспективыПриветствуются все альтернативные направления.

Джоанна Лиллис — журналист и писатель из Алматы. Мрачные тени: Внутри тайного мира Казахстана.

Эта статья впервые появилась на Eurasianet.org сюда.