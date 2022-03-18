BNY Mellon говорит, что российские санкции могут стоить 200 миллионов долларов

BNY Mellon, нью-йоркский банк, который отслеживает и хранит активы нескольких крупных учреждений, в этом году может потерять до 200 миллионов долларов дохода, поскольку он останавливает новый бизнес в России и придерживается ряда западных санкций, направленных на паралич рынка. Экономика нации.

Гаррет Маркиз, представитель BNY Mellon, заявил, что компания, которая владеет и управляет активами на сумму 46,7 трлн долларов для таких клиентов, как управляющие активами, приостановила новый бизнес в России и приостановила покупку инвестиционным управлением российских ценных бумаг. Четверг. «Мы продолжим работать с многонациональными клиентами, которые полагаются на услуги по хранению и учету для управления своей уязвимостью».

В результате банк ожидает потерять около 100 миллионов долларов дохода в этом квартале. По оценкам, в оставшуюся часть года выручка может упасть еще на 80–100 миллионов долларов.

BNY Mellon, крупнейший так называемый кастодиан, присоединяется к другим банковским гигантам США, включая Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan Chase, которые заявили, что откажутся от России после того, как ее вторжение в Украину вызвало быстрые и суровые экономические санкции против США и их союзники. . Другие мировые компании из энергетической, розничной и пищевой промышленности также ушли из России с началом войны.