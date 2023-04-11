BOC Aviation заплатила $406,2 млн за застрявшие в России самолеты

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля (Рейтер). Суд США во вторник обязал арендодателя самолетов BOC Aviation Ltd (601988.SS) выплатить 406,2 млн долларов крупнейшей грузовой авиакомпании России после того, как она не выполнила обязательства по аренде трех самолетов Boeing 747-8F после вторжения России. Украины.

Окружной судья США Луи Лиман на Манхэттене признал AirBridge Cargo Airlines LLC и ее материнскую компанию Volga-Denepr Logistics BV ответственными за вторжение, в результате чего истец BOC Aviation не смог вернуть самолет.

Адвокаты подсудимых не сразу ответили на запросы о комментариях. Юрист сингапурской BOC Aviation еще не получил комментарий от своего клиента.

Арендодатели самолетов предъявляют иски десяткам страховщиков и арендодателей на миллиарды долларов из-за сотен самолетов, застрявших в России после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

BOC Aviation заявила, что AirBridgeCargo объявила дефолт после того, как не смогла обеспечить необходимое перестраховочное покрытие.

Это следует за ограничениями, введенными Европейским союзом в отношении российских перевозчиков, эксплуатирующих самолеты, эксплуатируемые в России, и российскими санкциями в отношении иностранных активов, включая самолеты, взятые в международную аренду.

BOC Aviation заявила, что смогла вернуть один арендованный самолет и два из четырех своих двигателей, в то время как два других самолета и два других двигателя находились в России.

Мажоритарным акционером арендатора является Bank of China Limited (601988.SS).

В решении на 57 страницах Лиман сказал, что BOC Aviation продемонстрировала, что российское правительство «захватило» самолеты и двигатели, не позволив им использовать за пределами России, «возможно, сохранив их для районов или целей в Украине. Война».

Судья заявил, что BOC Aviation нарушила свое право на возврат имущества.

Он также отверг аргументы в пользу авиаперевозок, заявив, что ни одна из сторон не могла предвидеть дефолт и что было невозможно совершать рейсы за пределами России, потому что страна приказала им лететь обратно.

Лиман был приговорен после однодневных слушаний по делу об импичменте, состоявшихся 3 апреля.

Дело BOC Aviation Ltd против AirBridgeCargo Airlines LLC и др., Окружной суд США, Южный округ Нью-Йорка, №. 22-02070.

Репортаж Джонатана Стемпеля в Нью-Йорке; Монтаж Джейми Фрид

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