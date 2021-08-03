Boeing блокирует запуск капсулы экипажа Starliner на космическую станцию

Запуск .. запуск .. взлета. Капсула экипажа Boeing Starliner Беспилотный испытательный полет на Международную космическую станцию ​​был отменен во вторник из-за нераскрытой технической проблемы. Менеджеры миссии попросили команду запуска переработать еще одну попытку в среду в 12:57 по восточному времени, если позволит погода.

Запуск ракеты Atlas 5 United Launch Alliance изначально планировался в прошлую пятницу, но НАСА приказало отложить, пока инженеры российской космической станции решаю задачи С новоприбывшей лабораторной установкой. На выходных запуск Starliner был перенесен на вторник.

Синоптики, наблюдающие за ненастной погодой летом во Флориде, предсказали, что вероятность приемлемых условий составляет 60%, затем снизили вероятность до 50-50. Команда продолжила дозаправку, но примерно в 10:30 Boeing подтвердил очистку, Твиттер, «Мы подтверждаем отмену запуска #Starliner Orbital Flight Test-2 сегодня. Более подробная информация в ближайшее время».

Полет Starliner является важной вехой для Boeing и NASA, поскольку агентство переходит от полета на борту российского космического корабля «Союз» к отправке коммерческих экипажей кораблей, построенных Boeing и SpaceX.

SpaceX по контракту НАСА на 2,6 миллиарда долларов запустила свой космический корабль Crew Dragon в успешный беспилотный испытательный полет в 2019 году и испытательный полет в прошлом году. С тех пор калифорнийский ракетостроитель совершил два оперативных полета к космической станции, доставив два долгосрочных экипажа на передовую площадку.

Boeing по контракту на 4,2 миллиарда долларов запустил Starliner в беспилотный испытательный полет 20 декабря 2019 года, но планы стыковки с космической станцией были … сошедший с рельсов из-за проблем с программным обеспечением. Менеджеры компании рассчитывают на второй испытательный полет на этой неделе, чтобы наконец расчистить путь для тестовых миссий.

В зависимости от извлеченных уроков Boeing и NASA могут быть готовы запустить трех астронавтов на борту другой капсулы Starliner к концу этого или в начале следующего года.