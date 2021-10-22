Boeing проведет испытания беспилотной капсулы Starliner в начале 2022 года, запуск экипажа может произойти позже в этом году – Technology News, Firstpost

Медиа-агентство Франции

Во вторник представители компании заявили, что Boeing намерен провести испытательный полет своей беспилотной капсулы CST-100 Starliner в первой половине следующего года и возможный запуск своего пилотируемого космического корабля в конце 2022 года.

CST-100 должен был отправиться на Международную космическую станцию ​​(МКС) с мыса Канаверал, Флорида, 3 августа, но полет был прерван всего за несколько часов до запуска из-за проблем с клапанами двигательной установки.

Представители Boeing сообщили журналистам на брифинге во вторник, что они все еще испытывают клапаны, но они могут застрять из-за влаги или конденсации.

«Естественная влажность окружающей среды, скорее всего, была источником этой влаги в клапанах», – сказал Майкл Паркер, главный космический и пусковой инженер компании Boeing.

Boeing пришлось снять космический корабль с ракеты Atlas V, построенной United Launch Alliance, и перевезти его на завод в Космическом центре Кеннеди для устранения неисправностей взрывателей.

Джон Воллмер, вице-президент и директор Boeing’s Commercial Crew Program, сказал, что аэрокосмический гигант теперь планирует провести испытательный беспилотный полет CST-100 «в первой половине 2022 года».

Если этот полет будет успешным, сказал Фоллмер, «мы рассмотрим пилотируемые летные испытания (CFT), возможно, к концу года».

«Мы хотели бы, чтобы между рейсами было шесть месяцев», – сказал он.

Boeing построил Starliner по контракту с НАСА для вывода астронавтов на низкую околоземную орбиту после завершения программы космических челноков в 2011 году.

НАСА заключило с Boeing и SpaceX многомиллиардные контракты на предоставление услуг такси их астронавтам на космическую станцию ​​и прекращение зависимости Соединенных Штатов от российских ракет в полете.

SpaceX продвинулась вперед еще быстрее, выполнив четыре пилотируемых миссии.

Программа Boeing отстает, и прерванный запуск Starliner стал для компании неудачей. Boeing необходимо завершить успешную беспилотную миссию, прежде чем он сможет перевозить астронавтов.

Во время первоначального беспилотного испытательного полета в декабре 2019 года капсула Starliner обнаружила некоторые бреши в двигателях. У него не было достаточно топлива, чтобы добраться до Международной космической станции, и ему пришлось преждевременно вернуться на Землю.