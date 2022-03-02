Boeing, Ford и ExxonMobil прекращают свою деятельность в России из-за российского вторжения

Компания Boeing объявила, что приостановила все свои операции в России из-за вторжения в Украину. Файл изображения предоставлен Boeing.

2 марта (УПИ) — Американские многонациональные производители нефти и газа Boeing, Ford и ExxonMobil добавили свои имена в растущий список компаний, которые прекратили или приостановили свою деятельность в России из-за ее вторжения в Украину. В заявлении для UPI компания Boeing подтвердила, что во вторник приостанавливает свою деятельность в России.

На подвеску повлияет Американский конструкторский центр Boeing в Москве, который, по данным Его сайт Поддерживает круглосуточную поддержку по всему миру с помощью команды из 500 сотрудников службы поддержки клиентов. Работают также инженеры и другие сотрудники.

Компания добавила, что также приостановит техническую поддержку, включая запчасти, техническое обслуживание и другие подобные услуги, для российских авиакомпаний.

«Поскольку конфликт продолжается, наши команды сосредоточены на обеспечении безопасности наших коллег в регионе», — сказал представитель Boeing.

Она добавила, что из-за конфликта в Украине временно закрыла свой офис в Киеве.

Форд сказал в разрешение Во вторник компания заявила, что приостановит свою деятельность в России на неопределенный срок с немедленным вступлением в силу.

Единственным оставшимся бизнесом американского автопроизводителя в России было совместное предприятие с российской автомобильной компанией Sollers, специализирующееся исключительно на производстве коммерческих грузовиков и продажах в России.

«Как часть мирового сообщества, Форд глубоко обеспокоен вторжением в Украину и связанными с этим угрозами миру и стабильности», — сказал Форд. Ситуация заставила нас пересмотреть наши операции в России».

«Хотя у нас нет значительных операций в Украине, у нас есть сильная группа граждан Украины, работающих на Ford по всему миру, и мы будем продолжать поддерживать их в течение этого времени», — заявили в компании, добавив, что сделают пожертвование в размере 100 000 долларов США. . GlobalGiving Ukraine Relief Fund для оказания гуманитарной помощи людям, перемещенным в результате войны.

Тем временем ExxonMobil последовала за ракушкиА BP и норвежская Equinor объявили о закрытии всех своих предприятий в России.

в разрешение Американская газовая компания заявила во вторник, что начала процесс прекращения своей деятельности и предпринимает шаги по выходу из проекта «Сахалин-1», которым она управляет от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний.

Нефтегазовый проект «Сахалин-1» является одним из крупнейших в России, и ожидается, что за время его существования для России будет получено более 89 миллиардов долларов. Компания. По оценкам, проект содержит 2,3 миллиарда баррелей нефти и 17,1 триллиона кубических футов природного газа.

«ExxonMobile поддерживает народ Украины в его стремлении защитить свою свободу и определить свое будущее как нации», — говорится в сообщении компании. «Мы осуждаем военные действия России, которые нарушают территориальную целостность Украины и ставят под угрозу ее народ», — добавил он.

Западные компании начали уходить из России после того, как в прошлый четверг она вторглась в Украину, что побудило демократические страны неоднократно вводить санкции против Москвы.