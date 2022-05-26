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Boeing Starliner вернулся на Землю после успешного испытания Международной космической станции

26 мая, 2022
Marfa Fedoroa

Boeing Starliner вернулся на Землю после успешного беспилотного испытания Международной космической станции.

почему это имеет значение: Испытание помогает компании проложить путь к транспортировке астронавтов НАСА на космическую станцию ​​в будущем.

Что происходит: Starliner приземлился в Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико, в 18:49 по восточному времени в среду после стыковки с космической станцией с пятницы.

  • Во время испытания капсулы диспетчеры миссии проверили такие системы, как связь, стыковочные мощности и двигатели, чтобы убедиться, что все работает должным образом в суровых космических условиях.
  • У Starliner были некоторые сбои после и во время запуска Грызть ногти С терминалом, а в целом тест вроде идет по плану.

фон: Эта миссия была повторным испытанием 2019 года, когда Starliner не достиг космической станции.

  • Неисправности, произошедшие во время этой миссии, были настолько серьезными, что могли привести к потере капсулы.

Большая картина: НАСА приходилось полагаться на российские ракеты и капсулы для доставки своих астронавтов на космическую станцию ​​и обратно с момента окончания программы космических челноков в 2011 году до 2020 года, когда SpaceX начала запускать людей на орбиту.

  • Как только Boeing начнет доставлять людей на орбиту, это укрепит независимость НАСА от российских ракетных систем для отправки американцев в космос.
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