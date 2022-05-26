Boeing Starliner вернулся на Землю после успешного испытания Международной космической станции

Boeing Starliner вернулся на Землю после успешного беспилотного испытания Международной космической станции.

почему это имеет значение: Испытание помогает компании проложить путь к транспортировке астронавтов НАСА на космическую станцию ​​в будущем.

Что происходит: Starliner приземлился в Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико, в 18:49 по восточному времени в среду после стыковки с космической станцией с пятницы.

Во время испытания капсулы диспетчеры миссии проверили такие системы, как связь, стыковочные мощности и двигатели, чтобы убедиться, что все работает должным образом в суровых космических условиях.

У Starliner были некоторые сбои после и во время запуска Грызть ногти С терминалом, а в целом тест вроде идет по плану.

фон: Эта миссия была повторным испытанием 2019 года, когда Starliner не достиг космической станции.

Неисправности, произошедшие во время этой миссии, были настолько серьезными, что могли привести к потере капсулы.

Большая картина: НАСА приходилось полагаться на российские ракеты и капсулы для доставки своих астронавтов на космическую станцию ​​и обратно с момента окончания программы космических челноков в 2011 году до 2020 года, когда SpaceX начала запускать людей на орбиту.