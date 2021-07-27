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Boeing Starliner готовится к запуску, что дает компании возможность выполнить космическую миссию

27 июля, 2021
Marfa Fedoroa

Предстоящий космический запуск Boeing Co на этой неделе даст ему шанс доказать, что он все еще может выполнять большие миссии.

Космический гигант собирается снова запустить в пятницу свою космическую капсулу Starliner без экипажа на борту, через полтора года после ошибки программного обеспечения, которая помешала предыдущей попытке состыковаться с Международной космической станцией и завершилась серией неудач Boeing.

Официальные лица заявили, что Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства нужен другой способ доставки космонавтов и грузов на космическую станцию. НАСА в настоящее время полагается на российские ракеты и космическую компанию Илона Маска, или SpaceX, которая победила Boeing в гонке за запуском астронавтов в космос на коммерческой капсуле.

«Очень важно, чтобы у нас был успешный полет», – сказал Джон Воллмер, генеральный директор Boeing, который взял на себя управление программой Starliner после предыдущего запуска.

В запланированном испытательном полете Boeing будут перевозиться грузы, но не космонавты. Представители НАСА и г-н Воллмер заявили, что Boeing и космическое агентство подвергли возвращение Starliner тщательному анализу, чтобы убедиться, что программа космического корабля правильно работает с его оборудованием. Они сказали, что их новая подготовка включала так называемые комплексные испытания, полностью смоделированную миссию и проверку подрядчиком Boeing работы компании.

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