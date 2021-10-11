Boeing Starliner не совершит предстоящий тестовый полет до 2022 года

Фото : Билл Ингаллс / НАСА ( Getty Images )

НАСА и Boeing наконец назвали следующую возможную дату беспилотного испытательного запуска космического корабля компании CST-100. Космический корабль Starliner к Международной космической станции: первая половина 2022 года.

Следующей миссией Starliner с тех пор было испытание орбитального полета 2. августКогда речь идет о техническом сбое 13-клапанный окислитель В двигательной установке космического корабля Он не открылся во время обратного отсчета, что вынудило представителей космического агентства и компании отказаться от своих планов. Клапаны подключены к двигателям Starliner, которые управляют функциями маневрирования на орбите и прекращают работу. .

Тогда в НАСА заявили, что испытание состоится после запуска ракеты. астероид люси космический зонд, который должен выйти в космос в субботу, 16 октября. Но в Boeing не были уверены, удастся ли это вообще реализовать в этом году.

В конце концов, похоже, что Боинг был прав. НАСА и Boeing проанализируют потенциал авиакомпания Возможности в следующем году вместе с United Launch Alliance, производителем ракеты Atlas V, которая запустит Starliner, и восточный хребетПодразделение Космических войск, ответственное за запуск на Восточном побережье.

Представители НАСА написали в Обновление блога. «В настоящее время команда работает над возможностями первой половины 2022 года в ожидании готовности приборов, ракетной декларации и доступности космической станции».

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Представители НАСА и Boeing продолжают добиваться прогресса в расследовании проблемы с клапаном окислителя, заявили в НАСА. Boeing обнаружил, что t Наиболее вероятная причина связана с реакциями окислителя и влаги.

«Boeing продемонстрировал успешную работу клапана с использованием технологий локального нагрева и электрического заряда», – пояснили в НАСА. «Устранение неисправностей на платформе, в стартовом комплексе и на заводе по производству Starliner в Космическом центре Кеннеди привело к перемещению всех, кроме одного, из первоначальных заедающих клапанов. Этот клапан не был намеренно перемещен для проведения судебно-медицинского анализа прямой причины».

В течение следующих нескольких недель Boeing проведет испытания космического корабля и компонентов для дальнейшего анализа потенциальных факторов, которые способствовали отказу клапана, и определения лечения. . Кроме того, он снимет с корабля три клапана для дальнейшего изучения.

Компания выбрала разные пути, каждый в зависимости от результатов тестов, чтобы предотвратить повторение проблемы. Эти решения включают в себя небольшую реконструкцию существующего сервисного подразделения для использования другого, уже находящегося в производстве, согласно обновлению НАСА.

Starliner, часть программы НАСА по доставке астронавтов на Международную космическую станцию, Он только что совершил еще один беспилотный испытательный полет за то, что, кажется, было очень давно. В 2019 году ей удалось достичь космоса, но не удалось добраться до Международной космической станции из-за сбоя программного обеспечения.

В настоящее время у НАСА есть только два варианта отправки астронавтов на Международную космическую станцию, российский космический корабль и Crew Dragon от SpaceX.