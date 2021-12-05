BookMyShow Stream объявляет декабрьский список компаний

Нью-Дели Сервис видео по запросу BookMyShow Stream анонсировал серию премьер декабрьских фильмов, в том числе хитов Тимоти Шаламе и Зендая. Дюна , Вин дизель F9: Быстрая сага Эд Хельм Старр Друг с другом , постановщик М. сексуальная ночь шьямалан, Старый , среди прочего.

Ранее, во время курортного сезона, платформа анонсировала ряд премьер новых фильмов, в том числе «Старрер» Сильвестра Сталлоне. План побега 3: Экстракторыв сопровождении современных названий, таких как Кролик Питер 2: БеглецА также королева гибернации, и анимационный фильм Лига Справедливости: Несправедливость.

BookMyShow, основанная в 2007 году, принадлежит компании Big Tree Entertainment Pvt. Ltd и вышла на индийское вещательное пространство OTT (over-the-top), которое уже насчитывает более 60 платформ.

В августе этого года на сервисе состоялась премьера первого оригинального фильма на хинди, получившего название Family Artist. Привет, Мамо! С участием Раслана Мумтаза и Гульшан Гровер.

Сервис TVoD (видео по запросу) BookMyShow, запущенный в феврале с 600 названиями фильмов, надеется предложить до 2000 фильмов в течение следующих 9-12 месяцев и предлагает ряд голливудских, индийских, независимых и зарубежных фильмов в партнерстве с американскими студиями. таких как Sony Pictures, Warner Bros., Universal Pictures и индийские продюсерские компании, такие как Viacom18, Shemaroo и Rajshri Productions, а также региональные поставщики контента, такие как Divo и Sillymonks, среди других.

Библиотека BookMyShow, которая также включает в себя такие книги, как Christopher Nolan догматГаль Гадот Старр Чудесная женщина 1984фэнтези ужасы Ремесло: наследие Русский фантастический фильм комаДоступен как для аренды, так и для покупки по ценам от NS40 и NS600 по фильму. Фильм можно взять напрокат на 30 дней, и после запуска его необходимо закончить просмотр в течение 48 часов, в то время как фильм можно купить на шесть месяцев или даже дольше.

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