Boondock Saints 3 возвращает Нормана Ридуса и Шона Патрика Флэннери

Об этом ходили слухи и оспаривались больше раз, чем фанаты могут вспомнить, но сейчас последняя дата Сообщается, что произошли Святые из Бундока III. Этот фильм соберет вместе режиссера Троя Даффи с братьями Макманусами, которых сыграют Норман Ридус и Шон Патрик Флэннери.

Эта реклама – отличная новость для фанатика. Бондокские святые Поклонники, которые вечно ждали, когда братья МакМанусы вернутся в бой. Даффи и Фланнери написали сценарий с большим вкладом Ридуса. Шон Редик (Get Out и BlacKkKlansman) и Иветт Йейтс Редик, партнер Impossible Dream Entertainment, продюсируют вместе с Доном Кармоди (Good Will Hunting) и Даффи.

Съемки третьей части начнутся в мае 2022 года. Это позволит Фланнери закончить съемки. мальчики Redos продолжат съемки последнего сезона сериала. Ходячие мертвецы.

В главной роли в “Святых из Бундока III” сыграет Норман Ридус

Оригинальный фильм был выпущен в 1999 году, за ним последовали братья Коннор и Мерфи Макманус (Фланнери и Ридус соответственно). Вскоре после того, как братья убили двух членов русской мафии в порядке самообороны, они испытывают водолаза и становятся линчевателями. «Веселый человек» Рокко (Дэвид Делла Рокко) присоединяется к ним, когда они избавляют свой родной город Бостон от преступности и зла.

продолжение Святые Пондок II: Хэллоуин Этот фильм, выпущенный в 2009 году, происходит через восемь лет после выхода первого фильма. Братья МакМанусы и их отец тихо живут в Ирландии, когда кто-то подставляет их для убийства капеллана в Соединенных Штатах. Братья едут в Соединенные Штаты, чтобы выследить и обвинить в убийстве священника.

В конце второго фильма братья сидят в тюрьме, а третий фильм начнется, когда они будут освобождены от пребывания там. Они были бы намного старше, и мир немного изменился бы с тех пор, как они были заперты.

Даффи Дедлайн сказал:

Поклонники любили этих персонажей 20 лет. Они используют такие милые термины, как «братья» или «мальчики». Мы оставили их в тюрьме в конце Boondock 2, и фанаты хотят знать, что с ними случилось. Норман и Шон были движущей силой, чтобы сохранить эту франшизу в нужном русле и раскрыть несколько новых историй. Болельщики ждали. Они спрашивают об этом каждый день, и я очень рад работать с Impossible Dream, чтобы сделать Boondock III реальностью.

Это захватывающая новость для поклонников Нормана Ридуса и Бондокские святые.