Bord Pleanála сообщила Верховному суду, что в апелляционной жалобе отказывается от разрешения, данного контролируемой Россией глиноземной компании, на увеличение мощностей утилизации на ее нефтеперерабатывающем заводе в Лимерике.

Концессия была получена в результате судебного иска, поданного Futureproof Clare в связи с разрешением в августе 2022 года на размещение дополнительных восьми миллионов кубометров бокситовых хвостов и 22 500 кубометров «соляной лепешки» — смеси оксидов алюминия, нитридов алюминия, минералов и солей — в участок 222 га на острове Огнеш.

В Aughinish Alumina Limited работает более 400 сотрудников на глиноземном заводе Co Limerick, крупнейшем в своем роде в Европейском Союзе. Глинозем, добываемый из импортируемой красноземной руды, называемой бокситом, отправляется во Францию ​​и Швецию для плавки и производства алюминия.

Одним из основных акционеров завода по производству лимериков является связанный с Кремлем российский олигарх Олег Дерипаска.

Поверенный совета, поверенный Аойф Кэрролл, заявила судье Дэвиду Холланду в понедельник, что ее клиент не будет выступать против судебного пересмотра.

Судья принял к сведению отказ и отложил рассмотрение дела на более поздний срок в этом месяце, чтобы о нем было сообщено.

Защищенная от будущего Клэр, представленная в своей работе юристом FP ​​Logue Эоином Брэди, построила свое дело на ряде оснований внутреннего законодательства и законодательства ЕС.

Понятно, что Совет при утверждении согласился с тем, что он не принял во внимание заявку, поданную ему неправительственной организацией An Taisce, занимающейся вопросами охраны окружающей среды и наследия, при оценке заявки на разрешение на строительство.

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Taisce, который получает государственное финансирование, является назначенным органом в соответствии с законодательством о планировании, что означает, что его можно направлять к заявкам на планирование, которые касаются построенного или природного наследия.

Судебное разбирательство проходило параллельно с делом, возбужденным Экологическим фондом Ирландии из Лимерика, который оспаривал то же разрешение на строительство.

Выданное разрешение также позволило Aughinish строить валунные плотины, уменьшая при этом площадь захоронения следов по мере увеличения высоты.

Клэр заявила, что завод, который начал работать в 1983 году, вырос с 800 000 тонн глинозема в год до 1,95 миллиона тонн в год.

В своем деле перед Верховным судом группа выразила обеспокоенность по поводу использования ресурсов, особенно воды, в предлагаемом развитии.

В ноябре прошлого года директора и аудиторы Augenich предупредили о «существенной неопределенности» жизнеспособности компании из-за войны Владимира Путина на Украине.

Отчеты, поданные в ноябре прошлого года, показывают, что Aughinish понесла чистый убыток в размере 377 миллионов долларов (363 миллиона евро) за год до вторжения из-за высокой стоимости газа. Цены на газ резко выросли после вторжения в феврале 2022 года.

Выход Aughinish из-под санкций ЕС и США как крупного поставщика для европейской промышленности объясняется ее стратегической ролью в автомобильной, авиационной, строительной и производственной цепочке поставок товаров народного потребления.