Boston Herald обвинила лабораторию космической станции в сбое программного обеспечения

В пятницу российский космический чиновник обвинил недавно установленную научную лабораторию в проблеме с программным обеспечением, которая ненадолго нарушила работу Международной космической станции.

Космическая станция потеряла контроль над своим направлением на 47 минут в четверг, когда российская научная лаборатория Наока случайно произвела толчок через несколько часов после стыковки, вывести орбитальный комплекс из его нормальной формы. Расположение станции имеет ключевое значение для получения энергии от солнечных панелей и для связи с группами космической поддержки на Земле. Связь космической станции с наземными диспетчерами также дважды прерывалась на несколько минут в четверг.

Владимир Соловьев, летный директор российского отделения космической станции, обвинил в аварии “провал краткосрочных программ”. В заявлении российского космического агентства Роскосмоса Соловьев сказал, что из-за сбоя был ошибочно исполнен прямой приказ по эксплуатации двигателей лаборатории.

Он добавил, что аварию «быстро отразила двигательная установка» другого российского компонента станции, и «в настоящее время станция движется в обычном направлении», и все ее системы «работают нормально».

Позже в пятницу менеджер Роскосмоса Дмитрий Рогозин предположил, что здесь, возможно, имел место «человеческий фактор».

«Была такая эйфория (после того, как« Ядер »успешно состыковался с космической станцией), люди несколько расслабились», – сказал Рогозин в радиоинтервью. «Возможно, один из операторов не учел, что система управления массой продолжит настраиваться в космосе. Я установил момент через три часа (стыковка) и запустил двигатели».

В четверг НАСА сообщило, что в результате аварии станция сместилась на 45 градусов от ее положения, примерно на одну восьмую полного круга, но комплекс никогда не вращался, и не было непосредственных повреждений или опасности для экипажа.

В результате аварии НАСА отложило повторный испытательный полет капсулы экипажа Боинга, который был запланирован на полдень в пятницу из Флориды. Это будет вторая попытка Boeing достичь станции высотой 250 миль до того, как посадить на борт астронавтов. Программные проблемы не прошли первый тест.

Российская 22-тонная лаборатория “Наука” прибыла с задержкой в ​​ранее в четверг, через восемь дней после запуска с российского космодрома в Байконуре, Казахстан.

Запуск Naoka, который предоставит больше места для научных экспериментов и места для экипажа, неоднократно откладывался из-за технических проблем. Первоначально планировалось, что он повысится в 2007 году.

В 2013 году специалисты обнаружили загрязнение топливной системы, что привело к долгой и дорогостоящей замене. Другие системы Наука также подверглись обновлению или капитальному ремонту.

«Наука» длиной 43 фута стала первой новой кабиной для российской части форпоста с 2010 года. В понедельник одна из старых российских единиц, кабина для выхода в открытый космос «Пирс», была отделена от станции, чтобы освободить место для новой лаборатории.

Науке потребуется несколько маневров, в том числе 11 выходов в открытый космос, которые начнутся в начале сентября, чтобы подготовить ее к работе.