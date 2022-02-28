BP вышла из доли в российской нефтегазовой компании «Роснефть»

Ди Энн Дурбин | Служба новостей

BP заявила в воскресенье, что отказывается от своей доли в российской государственной нефтегазовой компании «Роснефть» в ответ на вторжение России в Украину.

BP владеет 19,75% акций «Роснефти» с 2013 года. В настоящее время эта доля оценивается в 14 миллиардов долларов.

Лондонская BP также заявила, что ее генеральный директор Бернард Луни и бывший генеральный директор BP Боб Дадли немедленно уйдут из совета директоров «Роснефти».

«Как и многие, я глубоко потрясен и опечален разворачивающейся ситуацией в Украине, и мое сердце рискует быть затронутым. Это побудило нас коренным образом переосмыслить позицию BP по отношению к «Роснефти», — говорится в заявлении Луни.

«Роснефть» заявила, что была проинформирована о решении BP в воскресенье.

ВР попала под беспрецедентное давление как со стороны регулятора, так и со стороны акционеров. «Роснефть» заявила на своем веб-сайте в переводе Associated Press, что решению BP предшествовала кампания в западных СМИ, полная ложных сообщений и выводов.

«Решение крупнейшего акционера «Роснефти» разрушает успешное 30-летнее сотрудничество двух компаний».

Глава BP Хельге Лунд похвалил «блестящих российских коллег», с которыми BP работала на протяжении десятилетий, но сказал, что российские военные действия «представляют собой фундаментальные изменения».

«Собственность «Роснефти» больше не соответствует бизнесу и стратегии BP, и теперь совет директоров принял решение об отказе от доли BP в «Роснефти», — говорится в заявлении Лунда.

Действия BP стали неожиданным поворотом по сравнению с началом этого месяца. Во время телефонной конференции с инвесторами 8 февраля Луни развеял опасения и сказал, что никаких изменений в бизнесе компании в России не произошло.

«Давайте не будем беспокоиться о вещах, пока они не произойдут. И кто знает, что произойдет?», — сказал Лонни.

Кваси Квартинг, госсекретарь Великобритании по делам бизнеса и энергетики, сказал, что приветствует решение BP.

«Неспровоцированное российское вторжение в Украину должно послужить тревожным сигналом для британских компаний, имеющих бизнес-интересы в путинской России», — написал Квартенг в Twitter.

BP заявила, что в первом квартале ей потребуется два неденежных платежа, чтобы отразить изменение, включая комиссию в размере 11 миллиардов долларов за убытки от курсовых разниц, которые она накопила с 2013 года.

Пока неясно, как именно BP раскроет свои активы и кто может выступить, чтобы купить ее.

Партнерские отношения «Роснефти» с западными нефтегазовыми компаниями и раньше были в кризисе.

В 2011 году ExxonMobil, возглавляемая будущим госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, подписала соглашение с «Роснефтью» о потенциальной разведке богатой нефтью российской Арктики. Но Exxon прекратила это партнерство в 2017 году, сославшись на санкции США и Европы против России.

Корреспондент Ассошиэйтед Пресс Даша Литвинова внесла свой вклад из Москвы.