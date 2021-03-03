Brave запускает поисковую систему, чтобы быть в Google

Фото : Алекс Кранц / Gizmodo И Снимок экрана : Храбрый

Всего через несколько месяцев после того, как это было поднято, то, что можно было бы назвать первым Читатель новостей сохраняет конфиденциальность, Люди из Brave идут на все, чтобы создать свою собственную поисковую систему, дополняющую их одноименный браузер.

Brave Search, о котором компания объявила в среду, готовится стать “сохраняющей конфиденциальность альтернативой” поиску Google, например, который создал огромный рыночный кеш – частично – за счет перемещения данных из каждого поиска, выполняемого его пользователями. to Если эти поиски происходят Скрытый режим. И как это сделали другие указал Раньше, если вы пытались использовать Google Search в браузере Brave, он все еще там Все виды данных Они собираются Google о количестве поисковых объявлений, которые вы видите или на которые нажимаете.

Генеральный директор DuckDuckGo Габриэль Вайнберг ранее сказал, что единственный верный способ сохранить конфиденциальность ваших поисковых запросов – это … Поисковая система, защищающая конфиденциальность. Brave, со своей стороны, предоставляет своим пользователям более десятка различных поисковых систем на выбор по умолчанию, включая такие параметры конфиденциальности, как DuckDuckGo и я цитируюБуквально, чей девиз: «Поисковая система, уважающая вашу конфиденциальность».

Brave планирует согласовать эти типы игроков со своей поисковой системой, но она отличается от них – и от более популярных конкурентов, таких как Google – несколькими способами. Во-первых, компания заявляет, что предоставит своим пользователям два варианта: вариант платного поиска без рекламы или бесплатный вариант, основанный на той же рекламной сети, ориентированной на Brave, через которую вы продвигаетесь. Тонны обручей Хранить данные о потребителях как можно дальше от посторонних глаз. И несколько непохожий на Неоднозначные и неоднозначные шкалы Google использует его, чтобы определить, какие сайты ранжируются в его поисковой системе, и команда уже разместила Brave Показать Например, поисковая система может классифицировать результаты в свободно просматриваемом формате.

Люди, которые хотят быстро раскрутить новую поисковую систему Brave, когда она выйдет, могут подписаться на официальный список ожидания. Здесь.