BREAKING: сейчас выходит бета-версия Samsung Galaxy S22 One UI 5.0

ожидающий Один пользовательский интерфейс 5.0 Бета наконец подходит к концу. Хотя мы ожидали запуска бета-версии на третьей неделе июля, теперь она доступна после задержки примерно на две недели. Поклонники не будут слишком возражать, поскольку они, наконец, смогут опробовать новую прошивку.

Одна бета-версия пользовательского интерфейса 5.0 сопровождает бета-версию Андроид 13 Модернизация. Новая прошивка содержит множество функций, косметических улучшений и других изменений. Одна бета-версия пользовательского интерфейса 5.0 с версией прошивки S90xBXXU2ZHV4 Первоначально он был запущен для серии Galaxy S22 в Германии.

Samsung наконец-то запустила бета-версию One UI 5.0

Samsung еще не рассказала, что нового в One UI 5.0. Компании, вероятно, будет что сказать об этом во время мероприятия Unpacked на следующей неделе. Официальное объявление о запуске бета-версии должно поступить на этой неделе. там было Большая утечка в прошлом месяце Что раскрыло подробности о том, что предлагает One UI 5.0. Некоторые изменения были внесены в Центр уведомлений: увеличены значки приложений и увеличена прозрачность фона.

Всплывающее окно разрешения приложения также было изменено, чтобы иметь тот же дизайн, что и в стандартной версии Android 13. One UI 5.0 добавляет OCR через пользовательский интерфейс. Это позволяет родному приложению «Галерея» отделять текст от изображений, чтобы упростить обмен ими. Самсунг тоже улучшил Скорость и плавная анимация С одним пользовательским интерфейсом 5.0. Это сделает переходы более плавными.

Могут быть и другие дополнения, особенно новые функции, которые могут быть раскрыты по мере продвижения бета-программы. Мы эксклюзивно сообщали, что Samsung стремится One UI 5.0 будет выпущен к октябрю в этом году. Из-за задержек Google с использованием Android 13 еще неизвестно, так ли это.

Бета-программа One UI 5.0 в конечном итоге будет расширена за счет включения большего количества устройств. Ожидайте первоначальный выпуск этих устройств на другие рынки в ближайшее время. Если вам интересно, получит ли ваше устройство обновление после того, как оно будет выпущено для широкой публики, вот список Телефоны Samsung с поддержкой One UI 5.0.

Спасибо Мехди!