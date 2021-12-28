Breath of the Wild признана лучшей видеоигрой всех времен

С момента запуска Nintendo Switch в марте 2017 года Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы Считается одной из величайших игр всех времен. Похоже, что многие люди так думают, поскольку игра заняла первое место в японском опросе, проведенном TV Asahi. Опрос, по всей видимости, получил в общей сложности 50 000 голосов, которые были использованы для составления 100 величайших игр всех времен. Хотя большинство из 10 лучших игр выглядели как «старые», они также включали три другие игры Switch, что достаточно удивительно. Полную десятку лучших можно найти ниже:

Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы Квест дракона V Последняя фантазия VII Animal Crossing: New Horizons Splatoon 2 Квест дракона III Super Smash Bros. Хроноплеер Последняя фантазия X Супер Марио Братья 3

Как и в любом опросе, важно помнить, что все это субъективно. Дыхание дикой природы Это, несомненно, отличная игра, но многие фанаты будут спорить, является ли это лучшей игрой Zelda на свете! Тем не менее, список действительно многое говорит об успехе Nintendo Switch в Японии. Тот факт, что четыре консольные игры вошли в топ-10, показывает, насколько эту систему любят в регионе. Поскольку Switch вступает в шестой год своего существования, будет интересно посмотреть, не начнет ли консоль остывать.

Конечно, 2022 год уже выглядит многообещающим для владельцев Switch! продолжение Дыхание дикой природы В настоящее время планируется его снижение в следующем году, как и Splatoon 3. Поклонникам придется терпеливо ждать, чтобы увидеть, смогут ли эти сиквелы соответствовать своим предшественникам, но Nintendo не предоставила много подробностей. Мы надеемся узнать больше в ближайшие несколько месяцев. А пока читатели могут ознакомиться со всем нашим предыдущим обзором Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы здесь.

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