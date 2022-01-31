Brexit может заменить нефть избыточными запасами лития в Великобритании и зависимость CUT от России | наука | Новости

Экономика Великобритании должна получить значительный импульс благодаря Cornish Lithium, британской компании, занимающейся экологическими технологиями, которая занимается разведкой полезных ископаемых и разработкой лития. Литий является жизненно важным элементом, используемым в производстве электромобилей, и, как говорят, его в изобилии можно найти на юго-западе Англии.
Джереми Рэтхолл, исполнительный директор Cornish Lithium, считает, что благодаря такому жизненно важному элементу, как литий, добываемый в Великобритании, Британия может добиться успеха в снижении своей зависимости от ископаемого топлива.
В беседе с Express.co.uk он сказал: «Есть предположения, что будет создана ОПЕК по минералам и литию, и я думаю, что это возможно.
«Литий может стать металлом, который заменит деятельность в промышленных масштабах, как нефть.
Нефть никуда не исчезнет, потому что она нам еще нужна для пластика и всякой химии.
«Это, конечно, не исчезнет, но литий станет очень важным фактором экономического здоровья во всем мире».
Поскольку Россия поставляет значительную часть природного газа в Европу, переход на крупный аккумуляторный электрический узел может гарантировать, что Великобритания сможет заменить российский природный газ в качестве источника энергии.
Г-н Рэтхолл также считает, что присутствие лития в Корнуолле означает, что Великобритании не придется полагаться на Китай, который в настоящее время оказывает значительное влияние на отрасль производства электрических батарей.
Он сказал: «Если бы у нас не было лития в Великобритании, мы бы полностью зависели от импорта.
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