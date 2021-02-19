Brexit подает заявку на получение банковской хартии, избрав бывшего генерального директора банка Кремниевой долины генеральным директором БРИКС – TechCrunch

Brex – это новейшая финансовая технология для подачи заявки на устав банка.

Быстро растущая компания, которая продает кредитные карты, предназначенные для стартапов, в настоящее время эмитентом выступает Emigrant Bank. Объявлено пятница Она подала заявку в Федеральную корпорацию страхования депозитов (FDIC) и Департамент финансовых институтов штата Юта (UDFI) на создание Brex Bank.

Industrial Bank будет базироваться в Дрейпере, штат Юта, и будет 100% дочерней компанией БРИКС.

Компания выбрала бывшего генерального директора Silicon Valley Bank (SVB) Брюса Уоллеса генеральным директором дочерней компании. Он занимал несколько должностей в SVB, включая COO, директора по цифровым технологиям и главу отдела глобальных услуг. Жан Перссон, бывший финансовый директор UBS USA, назначен финансовым директором БРИКС.

В мае прошлого года Brex объявил, что он привлек 150 миллионов долларов в рамках расширения серии C от группы существующих инвесторов, включая DST Global и Lone Pine Capital.

Благодаря этому увеличению, Brex, соучредителем которого являются Энрике Дубуграс и Педро Франчески, на данный момент привлек 465 миллионов долларов венчурного финансирования.

В заявлении компании говорится, что «Brex Bank расширит свой существующий портфель финансовых продуктов и программного обеспечения для бизнеса, предлагая кредитные решения FDIC и продукты застрахованных вкладов для малых и средних предприятий».

Предложение кредитных продуктов для малого бизнеса стало популярным товарным предложением и источником дохода для технологических компаний, обслуживающих предпринимателей, включая Shopify и Square на коммерческой арене. Аналогичным образом, предлагая банковские счета, ориентированные на бизнес, например Shopify Баланс, Который в настоящее время находится в стадии разработки и планируется запустить в этом году в США.

Эти финансовые продукты могут предоставить этим компаниям дополнительные возможности получения доходов от процентов и стоимости заимствований, которые могут иметь лучшее представление о профилях рисков для видов бизнеса, которые они обслуживают, чем традиционные кредиторы и финансовые учреждения.

«Brex Bank и Brex Bank будут работать рука об руку, чтобы помочь МСП расти и полностью раскрывать свой потенциал», – сказал Уоллес.

Штаб-квартира Brex находится в Сан-Франциско, среди инвесторов – Kleiner Perkins Growth, YC Continuity Fund, Greenoaks Capital, Ribbit Capital, IVP и DST Global, а также Питер Тиль и генеральный директор Affirm Макс Левчин. В настоящее время в компании работает более 400 сотрудников, и, несмотря на массовые увольнения в середине года в 2020 году, в качестве причины сокращения компания назвала реструктуризацию, а не финансовые трудности.

Другие финтех-компании, которые предприняли шаги в направлении банковских уставов, включают Farrow Bank, который на этой неделе привлек еще 63 миллиона долларов, и SoFi, который в октябре прошлого года получил первоначальное одобрение национального банковского устава.