(Рейтер) — Компания по торговле сельскохозяйственными товарами Bunge Ltd. заявила в понедельник, что согласилась продать свой бизнес по переработке масличных культур в России контролирующему акционеру Exoil Group Карену Ваницяну.

Продается завод по переработке подсолнечника в Воронеже.

Бонг и его конкуренты заставили Archer Daniels Midland Corporation (ADM.N), Cargill Inc (CARG.UL) и Louis Dreyfus Co (LDC) (AKIRAU.UL) — часть так называемого квартета мировых зерновых трейдеров ABCD — начать свернуть операции… Россия в марте, после того как страна вторглась в Украину. Читать далее

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В понедельник Бонг не раскрыл финансовые детали сделки. Exoil Group не сразу ответила на запрос о комментариях.

Bunge инвестировала 130 миллионов долларов в строительство завода в Воронеже, который она открыла в 2008 году, согласно русскоязычной версии ее веб-сайта. Завод имеет годовую мощность по переработке 540 000 тонн сырья, что позволяет производить более 200 миллионов бутылок подсолнечного масла.

«Мы благодарны команде за то, что они продолжают поставлять необходимые продукты питания и корма в этих сложных условиях, — сказал Грег Хекман, генеральный директор Bang.

В последние годы компания сократила торговлю зерном в России, в том числе в прошлом году продала ростовский терминал для отгрузки зерна.

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Дополнительный отчет Арунимы Кумар в Бангалоре; Под редакцией Утариша В. и Джонатана Отиса

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