19 сентября (Рейтер) — Торговец сельскохозяйственными товарами Bunge Ltd. (БГ.Н) В понедельник компания заявила, что согласилась продать свой бизнес по переработке масличных культур в России Карену Ванецяну, контролирующему акционеру Exoil Group.

Продается завод по переработке подсолнечника в Воронеже.

Bunge и ее конкуренты Archer-Daniels-Midland Co. (АДМ.Н)А Cargill Inc (CARG.UL) и Louis Dreyfus Co (LDC) (AKIRAU.UL) — часть так называемого квартета мировых зернотрейдеров ABCD — начали сворачивать свои операции в России в марте, после вторжения страны в Украину. Читать больше

В понедельник Бонг не раскрыл финансовые детали сделки. Exoil Group не сразу ответила на запрос о комментариях.

Bunge инвестировала 130 миллионов долларов в строительство завода в Воронеже, который она открыла в 2008 году, сообщает русскоязычная версия ее сайта. Завод имеет годовую мощность по переработке 540 000 тонн сырья, что позволяет производить более 200 миллионов бутылок подсолнечного масла.

«Мы благодарны команде за то, что они продолжают поставлять основные продукты питания и корма в этих сложных условиях», — сказал Грег Хекман, генеральный директор Pang.

В последние годы компания сократила свою деятельность по торговле зерном в России, в том числе в прошлом году продала терминал для отгрузки зерна в Ростове.

Дополнительный отчет Арунимы Кумар в Бангалоре; Под редакцией Отариша в Джонатан Отис

