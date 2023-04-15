Bungie говорит, что 21-й сезон Destiny 2 был надежным подарком на саммите

тарзанка

С приближением выпуска самого Lightfall произошла вторая, очень большая утечка Destiny 2. По большей части это кадры из внутренней презентации Bungie, в основном посвященные 21-му сезону и некоторому последующему контенту.

В последний раз, когда это произошло, информация просочилась изнутри самой Bungie, в результате чего люди потеряли работу. На этот раз Bungie придумала заявление Что это был кто-то, кто присутствовал на недавнем саммите сообщества в компании, и поэтому он не только подорвал доверие, но и лишился соглашения о неразглашении.

Я не совсем уверен, произошло ли это сейчас, потому что они только что подтвердили, кто был источником утечки, или потому, что они могут также что-то сказать об этом, потому что так много вещей было доказано правдой, и уже подтверждают, что утечка и ее будущее раскрывает , это законно. Таким образом, они также могут решить эту проблему и предупредить других, чтобы они не пробовали что-то подобное.

Саммиты сообщества — это когда Bungie обращается к крупным и малым создателям контента, а также к игрокам, чтобы заранее опробовать некоторые показатели будущего контента и планов Destiny, хотя этот последний саммит был цифровым. Это немного отличается от того, что я недавно делал как журналист, поскольку у нас был предварительный просмотр за несколько недель до Lightfall, где всем нам запрещается давать первое впечатление. Саммиты сообщества, напротив, используются для сбора отзывов о том, что будет, чтобы можно было внести коррективы или Bungie могла оценить, как принимаются вещи. И вы подписываете соглашение о неразглашении, что означает, что вы Я не могу Поделитесь этой информацией, чтобы компания не преследовала вас по закону. Что… может быть, именно это и произойдет здесь, поскольку в последнее время Bungie не привыкать возбуждать судебные процессы.

Я видел довольно много отдельных сотрудников, которые цитировали в Твиттере исходное заявление, в котором еще раз говорилось о том, как им, как студии, было тяжело испортить свою работу, и сколько мостов нужно сжечь в индустрии отсева. Лиана, менеджер сообщества Bungie, повторить это общество Не должен Начните с попытки найти ликера, так как Bungie справилась с этим со своей стороны, и неясно, может ли имя ликера упоминаться публично в будущем, как в случае с судебными исками Bungie против серийных мошенников и преследователей.

Я не могу выразить, насколько это плохо не только для того, чтобы разоблачить работу людей на раннем этапе, но и для того, чтобы сжечь все промышленные мосты и открыть себя для юридических проблем. Это действительно ужасно, когда кому-то можно доверять настолько, чтобы получить приглашение на саммит. Люди говорят, что они сделали это для «рычага», хотя все это было сделано анонимно, и это все еще может иметь место, я не уверен, какой рычаг здесь используется.

Когда эти утечки впервые появились, я избегал их, как мог. Со временем я погрузился в один, в котором перечислялся ряд многообещающих звуковых улучшений и переделок предстоящего в следующем сезоне Alien Species. Но я старался держаться подальше от любых реальных сюжетных моментов. Я действительно не уверен в полном масштабе утечек из этого, потому что я пытался полностью избежать его потребления, но я знаю, что это огромное количество контента, и после этого его больше нельзя отбрасывать как возможную фальшивку, так что много чего испорчено и не подлежит ремонту.

Bungie указала, что они, возможно, больше не смогут проводить саммиты сообщества, если такие вещи произойдут. Это случай, когда один человек потенциально все испортил, и мы посмотрим, повлияет ли это на предварительные просмотры Bungie за закрытыми дверями. Приходит больше.

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