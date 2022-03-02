Bungie забанит игроков Destiny 2, которые запускают игру из Steam Deck

Не пытайтесь играть судьба 2 На вашем новом бренде поверхность пара — Вам не понравится результат. так как Пользователи Reddit И ИгрыРадар Я заметил, у Bungie есть предупрежден Он не только забанит игроков, пытающихся запустить игру из Steam Deck или других устройств SteamOS, но и забанит тех игроков, которые попытаются обойти это ограничение. Bungie заявила, что игроки на ПК должны использовать активную копию Windows.

Bungie изначально не сказала, почему она запрещает Steam Deck. Мы запросили комментарий у компании. Это не должно иметь к этому никакого отношения Sony планирует приобрести Bungie, Однако. Студия остается независимой, и генеральный директор Пит Парсонс подтвердил, что разработка игры будет продолжена для нескольких платформ.

Вместо этого решение может быть сосредоточено на целостности кода. тарзанка добавлен Технология защиты от читов BattlEye для судьба 2 В 2021 году, начиная с недавно закончившегося проигранного сезона. В то время как BattlEye работал с Valve для Добавить поддержку в Proton (код, который позволяет Steam на базе Windows играть в Steam Deck и SteamOS), это не означает, что Bungie была довольна надежностью этого античитерского приложения. Пользователь Reddit Floatingatoll прогноз Подход с открытой загрузкой системы в Linux по-прежнему оставляет возможности для мошенников.

Какой бы ни была причина, новости не будут обнадеживающими, если вы судьба 2 поклонник. Вам придется либо установить Windows на Steam Deck (нереалистичный вариант на данный момент), либо купить альтернативу, такую ​​как Aya Neo или GPD Win 3, если вы настаиваете на борьбе с Тьмой с портативного ПК. Однако это не полный шок. Valve объяснила это Не каждая игра запустится на Steam Deck и Д 2 Это, оказывается, один из самых ярких примеров.