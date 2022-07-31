Bungie отключает текстовый чат Destiny 2 из-за масштабной уязвимости

Похоже, что у игроков Destiny 2 на данный момент будут ограниченные возможности для общения, поскольку разработчик Bungie ненадолго отключил текстовый чат из-за критической ошибки в игре. Оператор сообщает, что ошибка вызвана отправкой копипасты (длинной строки скопированного и вставленного текста) по каналу шепота. Игроки, получившие это сообщение, исключаются из игры, и в этот момент они получают сообщение об ошибке, в котором говорится: «Невозможно подключиться к серверам Destiny 2. Проверьте конфигурацию сети и повторите попытку».

Этот баг появился еще вчера, и в то время многие игроки брали защиту в свои руки. Многие игроки рекомендовали вручную закрывать каналы Whisper и избегать любых областей с локальными или групповыми чатами, чтобы защитить себя от вредоносных сообщений. Некоторые игроки даже покидали свои кланы, если подозревали, что другие члены клана могут намеренно использовать эти эксплойты.

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Вскоре после того, как отчеты стали вирусными, Bungie призвала закрыть текстовые каналы, чтобы работать над долгосрочным решением, объявив через Twitter, что они предпринимают это действие на всех платформах для дальнейшего расследования. На данный момент неясно, сколько времени потребуется, чтобы привести в порядок необходимый патч, хотя Bungie просит игроков оставаться в курсе обновлений и обязательно выпустит одно из них как можно скорее.

Мы временно отключили текстовый чат на всех платформах в Destiny 2, пока занимаемся решением проблемы, вызывающей ошибки Weasel. Следите за обновлениями. https://t.co/OCf41kjgrP — Помощь Bungie (@BungieHelp) 30 июля 2022 г.

Этот эксплойт следует за другой проблемой безопасности Destiny 2, в которой Bungie Стример подал в суд на MiffysWorld После неоднократных случаев мошенничества, преследований и угроз оператору пришлось пройти по крайней мере 13 альтернативных учетных записей.