Burger King заявил, что владелец в России отказался закрывать 800 магазинов

Burger King не сможет закрыть сотни магазинов в России, потому что главный владелец страны «отказался» сделать это, несмотря на продолжающуюся войну на Украине, заявил высокопоставленный чиновник материнской компании компаний быстрого питания.

Дэвид Ширер, глава Restaurant Brands International, описал затруднительное положение компании. Открытое письмо сотрудникам. Burger King работает через «совместное предприятие» с бизнесменом Александром Колоповым в России, которое контролирует повседневную деятельность и около 800 магазинов в стране.

РБИ владеет только 15% миноритарной доли в совместном предприятии, а это означает, что у него мало поддержки, если его союзники не будут сотрудничать. В результате заведения Burger King продолжают работать, хотя сотни западных компаний разорвали отношения с Россией после вторжения.

«Мы связались с основным оператором бизнеса и попросили его остановить работу ресторана Burger King в России. Он отказался это сделать», — говорится в письме Шира.

Другими партнерами по совместному предприятию, владеющему Burger King, являются инвестиционный капитал Украина, ведущая инвестиционная компания, и ВТБ Капитал, дочерняя компания ВТБ Банка России. Ширер сказал, что RBI «полностью соблюдает все применимые санкции», поскольку многие округа разрешили банковские операции ВТБ с начала войны.

Шеир добавил, что Резервный банк «начал процесс закрытия». [of] Наша роль собственности в торговле».

Материнская компания Burger King заявила, что «отказалась» закрывать магазины своих местных деловых партнеров в России. Получить через SOPA Images/LightRocket

«Хотя мы хотим сделать это немедленно, ясно, что для этого потребуется некоторое время в соответствии с нашим существующим соглашением о совместном предприятии», — сказал он.

Ширер сказал, что RBI не может «в одностороннем порядке прекратить операции» в России, если российские власти не согласятся поддержать наземную операцию, что «на практике не произойдет в ближайшее время».

«Хотим ли мы немедленной остановки всех операций Burger King в России? Да. Можем ли мы приостановить работу сегодня? Нет», — сказал он.

Более 400 западных компаний уже бежали из России, а Кремль отдал приказ о неспровоцированном вторжении в Украину. Но некоторые компании, пытающиеся выбраться, в том числе McDonald, конкурент Burger King в сфере быстрого питания, столкнулись с трудностями.

Хотя McDonald’s закрыл все свои корпоративные магазины в России, некоторые местные владельцы продолжали работать. Россия смягчила законы, регулирующие защиту интеллектуальной собственности для западных компаний, работающих в стране, что вызывает опасения, что местные операторы могут использовать новые лазейки.

Российская компания под названием «Дядя Ваня» представила почти идентичный логотип «золотым аркам» McDonald’s в рамках своей очевидной попытки изменить сеть в России — при поддержке Кремля.