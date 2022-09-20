Burial Review — Драматическая альтернативная история битвы за тело Гитлера | Фильмы

ВтШляпа, если тело Гитлера не было кремировано в Берлине СС? Этот тизер альтернативной истории является отправной точкой для триллера Бена Паркера, который предполагает перетягивание каната из-за трупа между советским подразделением, сопровождающим его к Сталину, и сторонниками нацистов, стремящимися вернуть его. В польских джунглях в предсмертные дни Второй мировой войны «Похороны» обладают амбициозными масштабами и грустным ощущением тщетности войны — так жаль, что она не может стряхнуть с себя пропитанное формальдегидом центральное восприятие и превратить его в что-то очень приятное.

Прана (Шарлотта Вега) — молодой офицер разведки, которой поручено сопровождать разлагающегося фюрера в Москву, но духи колеблются среди ее солдат, когда они путешествуют по густым лесам, преследуемые бойцами сопротивления «оборотнями». Армейский офицер Вадим (Дэн Рентон Скиннер), стремящийся подорвать ее власть, хочет только унизить и уничтожить местных женщин. А вот нацистский офицер Вольфрам (Кристиан Шкулла) приближается, поэтому ей приходится полагаться на надежного Тора (Барри Уорд) и дружелюбного местного бойца Лукаса (Том Фелтон из «Гарри Поттера»), чтобы довести миссию до конца.

А вот среди деревьев пленка у древесины отсутствует. Ходят разговоры о желании Сталина показать труп соперничающего диктатора, чтобы развеять его безвестность, но непонятно, что означает награда для разросшегося и малоизвестного набора персонажей. С этими смутно заданными мотивами Burial вместо этого почти полностью зависит от нескольких взаимозаменяемых медленных сражений. Вега плавно движется среди пуль, но чувствует себя жарко и слабо, как предполагаемый ветеран. Также раздражает, что все постоянно говорят по-английски, даже когда предполагается, что русские и немецкие солдаты не понимают друг друга.

Тем не менее, захоронение остается атмосферным, и в Полусвете Сильвана скрывается что-то действительно мощное. Русский солдат рассказывает о поминальной традиции римлян-мореев, когда возвращавшихся победителей предупреждали мирных жителей, чтобы они не забывали о своей смерти. Основная история фильма, которая сосредоточена на неонацисте, который врывается в дом уже пожилой Праны, отражает тему о том, могут ли и должны ли люди, опьяненные насилием и властью, жить после смерти. У Паркера явно есть идеи, на которые можно нацелиться, но он позволяет своей цели ускользнуть в туман войны.