C13Originals рассказывает историю Джерри Фолвелла-младшего в третьем сезоне – крайний срок

Эксклюзивный: История взлета и падения Джерри Фалуэлла-младшего станет темой 3-го сезона популярного документального сериала подкастов. Капиталистические банды.

Франшиза, созданная C13Originals, принадлежащей Entercom, ранее касалась скандала с поступлением в колледж, и NRA будет запущено позже этой весной.

В нем будут рассказываться о сексе, политике и религии бывшего президента Университета Свободы Фалвелла-младшего, который бросил университет после того, как выяснилось, что он регулярно наблюдал, как его жена занимается сексом с другим мужчиной – мужчиной, которому он заплатил инвестиционными деньгами в запланированный отель.

В серии документальных расследований будет представлено более 30 эксклюзивных интервью с нынешними и бывшими студентами, сотрудниками, преподавателями, администрацией и инсайдерами, а также с авторами, историками, журналистами и религиоведами, некоторые из которых записываются впервые, чтобы выявить ” взрывчатые вещества ». И «открывать» новые истории и информацию.

Первый сезон шоу, посвященный скандалу с поступлением в колледж множества голливудских знаменитостей и генеральных директоров Fortune 500, был выбран Entertainment 360 для сериала-антологии.

C13Originals – компания, создавшая подкасты, в том числе Говорят, что относительно неизвестно, откуда взялось зло, давным-давно … в долине И следующая серия Один клик С Эль Фаннинг.