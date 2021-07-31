Олимпийские игры: Челеб Дрессел позаботится о бизнесе в 50 бесплатных полуфиналах, утверждает, что лучший игрок – 21.42

Субботнее утро в Токио, США. ОДИН ВЕЛАЦИНОР Он установил второй мировой рекорд в одиночном разряде в своей карьере, выиграв олимпийскую золотую медаль в категории «100 бабочек». И всего через 40 минут – и менее чем через 10 минут после того, как он заработал свою золотую медаль на лету, – Дрессел вернулся в бассейн в полуфинале для своего третьего и последнего соревнования в одиночном разряде, 50-го места вольным стилем. Дрессел связал свой американский рекорд в соревнованиях на Олимпийских играх в США в прошлом месяце со своим результатом 21,04 (время, которое поставило его на третье место в истории после Бразилии. Цезарь Скай и Франция Фред Буске). На предварительной сессии в пятницу вечером в Токио он побил олимпийский рекорд, показав время 21.32.

Но Дрессел имел в виду не только «участие» в этой квалификационной гонке. Он будет выступать в смешанном смешанном плавании 400 в качестве якорного пловца для Соединенных Штатов, запланированном на 27 минут после 50 полуфиналов вольным стилем. Так что он не хотел терпеть поражение в этой гонке. Но он использовал свой фирменный массивный и взрывной старт, чтобы победить жару, и затем сделал достаточно. Дрессел постучал в 21:42, прежде чем согласился на свое одобрение в то время, а это значит, что в танке еще было что-то для выполнения миссии.

Дрессел дважды участвовал в трех гонках за одну сессию на международном уровне, на чемпионатах мира в 2017 и 2019 годах, когда он выиграл 50 золотых медалей вольным стилем, 100 флайтов и 400 смешанных медалей соответственно. Но 50 Freestyle был всего лишь полуфиналом, так что он мог проиграть немного и поймать удар в воскресном финале.

«Я знал, что должен попасть в восьмерку лучших, поэтому это было немного проще, чем пытаться выиграть золотую медаль», – сказал Дрессел о первых двух субботних матчах в парном разряде.

Между тем в первом полуфинале Франция Флоран Манауду Он дебютировал с результатом 21,53, что поставило его на пятое место в мире в этом году. Манудо был ошеломляющим олимпийским золотым призером соревнований в 2012 году, у него было самое быстрое время встречи на Играх 2016 года, но его отставали от 0,01 американца. Энтони Ирвин в том финале. 30-летний Манудо ушел на пенсию сразу после Рио, но вернулся в конце 2019 года, чтобы участвовать в новой Международной лиге плавания. Но это первый крупный турнир Манудо после Рио.

Маноду обыграл Бразилию Бруно Фратос На 0,07 Фратус показал результат 21,60. Бразилец сыграл вничью с Грецией Кристиан Гколомев, который финишировал вторым после Дрессела во втором полуфинале, и этот дуэт будет в равной степени третьим сеяным в финале. За ними Великобритания Бен горд и Соединенные Штаты Америки Майкл Эндрю Делят пятое место с 21.67. Оба были быстрее в этом году: Прауд занял третье место в мире со временем 21,42, а Эндрю четвертое – 21,48.

Шесть из этих 50 пловцов в свободном плавании участвуют в своем первом финале недели в Токио, за исключением Дрессела и Эндрю, все из которых прошли квалификацию для своих третьих соревнований. Дрессел уже выиграл золото в бегах 100 вольным стилем и 100 налетов, в то время как Эндрю занял четвертое место в дистанции 100 брасс и пятое место в гонке на 200 миль.

Италия Лоренцо Зазцери Он финишировал с результатом 21,75 и занял седьмое место в финале, в то время как Голландия ‘ Том де Бур Он занял восьмое место с 21,78. Олимпийский комитет России опроверг Климент Колесников Возможное место в его третьем финале матча, где он и 37-летний футболист были Брент Хайден Делят девятое место – 21,82.

К большому удивлению Олимпийский комитет России Владимир Морозов, который занимает второе место в мире после Дрессела со временем 21,41, финишировал последним в первом полуфинале со временем 22,25, став 16-м в общем зачете.

Финалисты

1. Уан Вилласинор (США) 21,42

2 – Флоран Маноду (Франция), 21:53

3- Бруно Фратос (Бразилия) 21,60

3- Кристиан Гколомев (Греция) 21.60

5. Бен Прауд (Великобритания) 21,67

5. Майкл Эндрю (США), 21,67

7 – Лоренцо Дзаццери (Италия) 21,75

8. Том де Бур (Нидерланды), 21.78

Климент Колесников (Россия), 21,82

Брент Хайден (Канада) 21,82