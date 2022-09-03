Call Of Duty будет на PlayStation еще несколько лет

Sony получила «еще несколько лет» совместной опеки Зов долга с Майкрософт. картина : Activision / Kotaku / Барон Фиренце (Shutterstock) ( биржевая борьба )

Хорошие новости Зов долга Игроки: Microsoft говорит, что у вас будет «еще несколько лет», чтобы играть в стрелялки на консоли Sony.

согласно с крайРанее в этом году глава Microsoft Xbox Фил Спенсер пообещал об этом главе PlayStation Джиму Райану в письменном письме, в котором он сказал: Зов долга Он не исчезнет с фронта PlayStation Store в ближайшее время, если приобретение Microsoft Activision Blizzard будет одобрено регулирующими органами.

«В январе мы представили подписанное соглашение с Sony, чтобы обеспечить Зов долга на PlayStation с одинаковыми функциями и контентом, по крайней мере, еще на несколько лет после окончания текущего контракта с Sony, предложение, которое выходит за рамки типичных соглашений игровой индустрии», — сказал Фил Спенсер, президент Xbox. край.

Хотя точно неизвестно, как долго продлятся «еще несколько лет», геймеры PlayStation, которые боятся, что это будет треска Франшиза станет эксклюзивом для Xbox наряду с грядущей космической ролевой игрой от Bethesda. звездное полеВы могли бы дышать легче, по крайней мере, немного дольше.

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Back in January, Microsoft announced it was closing in on a Сделка на $70 млрд по покупке Activision BlizzardИздатель позади Заметьте и смотритеИ ДиаблоИ Зов долгаИ конфеты раздавить. В настоящее время Майкрософт Споры с законодателями и регулирующими группами Во всем мире он заявляет, что его сделка находится на подъеме и не повредит игровой индустрии.

Читать далее: Сони говорит Зов долга Это серия «базовых игр», в то время как Microsoft утверждает, что это не так.

Одно из таких заявлений было сделано Xbox в отчете Опубликовано Торговой комиссией Новой Зеландии в июнеМегакомпания утверждала, что «нет ничего уникального в видеоиграх, разработанных и опубликованных» Activision, и что ни одна из игр, включая Зов долга Франшиза, это были обязательные игры для любой конкурирующей игровой компании или держателя платформы.

Вскоре после того, как Microsoft объявила о приобретении Activision, Sony объявила о планах покупки Судьба 2 Bungie Maker за 3,6 миллиарда долларов и Я вложил 1 миллиард долларов в Epic Games. Инвестиции Sony в Epic Games знаменуют собой третий рост расходов PlayStation за последнее время. Купил игры BluepointСтудия популярной PS5 души демонов ремастер, прошлогодний.