Call of Duty и Годзилла против.

Это был не совсем секрет, на это намекали утечки, намеки и отчеты несколько месяцев назад. Однако Activision наконец подтвердила, что появятся Годзилла и Конг. Служебный долг: Зона боевых действий В событии «Операция Монарх». Операция «Монарх» начнется 11 мая, через несколько недель после даты начала 3-го сезона 27 апреля.

Последний трейлер показывает, как два гиганта сражаются у побережья острова Кальдера. У этой истории есть некоторое легкое оправдание, поскольку нацисты, похоже, используют устройство, пробуждающее монстров, но это очень похоже на 2021 год. Годзилла против Конга Фильм, по сути, кажется предлогом, чтобы заставить две большие вещи ударить друг друга. Неясно, как монстры будут интегрироваться в игровой процесс, поскольку в игре до сих пор нет их кадров. Однако карта заполнена скелетами огромных существ и зона боевых действий Вам будет предоставлен специальный режим Quads, в котором будет «Большая эволюция».

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Новый сезон, который распространяется на оба Служебный долг: Авангард И зона боевых действий, содержит много нового контента, хотя элементов Годзиллы и Конга раньше не было (или, по крайней мере, не так заметно). официальный Зов долга место нахождения Содержит полный список всего нового оружия, косметики, изменений карты, операторов для игры, изменений, внесенных в зомби, и многое другое, разбросанное по всему миру. в авангарде И зона боевых действий, с несколькими общими и эксклюзивными частями обновления, относящимися к одной или обеим играм. Примечания к патчу будут удалены за неделю до обновления.

Внимательных игроков этот перекресток, скорее всего, не удивит. а февральский отчет Утверждалось, что компания разрабатывает Годзилла против Конга Пересечение. Activision выпустила Тизер-трейлер прошлой недели Где он намекал на что-то большее и заканчивался ревом, похожим на Годзиллу, но искаженным. Затем, 20 апреля, аккаунт PlayStation Game Sizes в Твиттере Распространять Миниатюра игры, в которой были Годзилла и Конг, которая в конечном итоге стала официальным базовым искусством.

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