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Call of Duty теперь позволяет уничтожать читеров с помощью собственного автоматического режима бога.

19 февраля, 2022
Artem Sokolov

Блокировка мошенников не всегда работает, потому что они обычно могут создать другую учетную запись. такие игры, как Чувство долга Они все чаще ищут способы сделать людей менее увлекательными, играя в их игры, и последняя идея состоит в том, чтобы выставить честных игроков в дураках. Новый «щит урона» в Чувство долга зона боевых действийНовое античит-программное обеспечение Ricochet заставляет пули мошенника мгновенно отскакивать, так что вы можете приблизиться к нему, пока он радостно бродит вокруг, а затем уничтожить его самостоятельно.

Вы можете посмотреть TimTheTatman на YouTube, демонстрируя его в прямом эфире здесь, Примерно 1 минута 13 секунд в этом видео:

В сообщении в блоге Объявляя об этой функции, Activision говорит, что она активируется только «когда сервер обнаруживает, что мошенник вмешивается в игру в режиме реального времени», и что «игра не может случайно или случайно применить Damage Shield» в случае Мне интересно об этом.

«Мы никогда не будем ввязываться в вооруженные баталии между законопослушными членами общества», — добавляет Activision. Так что, если вы видите, что это происходит, когда вы не обманываете, у вас, вероятно, есть вопросы.

Компания также предупредила мошенников, что начнет их банить по всему миру. Чувство долга Игровая франшиза не только на основе игры за игрой, и этот запрет будет распространяться в будущем. Чувство долга игры также. Пишет:

Дальнейшее, серьезное или повторное нарушение Политики безопасности, например мошенничество в игре, может привести к бессрочной блокировке всех учетных записей. Кроме того, любая попытка скрыть, замаскировать или запутать вашу личность или личность ваших устройств также может привести к бессрочной блокировке.

Читерство становится все более эпидемией в играх За последние два года не оставив ни одну популярную игру такой, какая она есть, постольку, поскольку Профессиональные игроки в конечном итоге отказались от некоторых титулов И Игроки на консолях отказываются от кроссплея с ПК Потому что мошенников там полно. Эпик не будет обновляться это электронная игра Играть в Steam Deck В том числе и из-за боязни мошенников.

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Такие компании, как Activision, взаимодействуют с Огромные новые инициативы по борьбе с мошенничествомвключая Иметь оригинальные драйверы уровня ядра для ПКно они также борются с мошенничеством в судебном порядке, судебное преследование или угрожать подать в суд их создатели на земле.

Тем не менее, троллинг с читерами также является забавным приемом. Помимо новой брони Call of Duty, Мы видели Лига Легенд И Апекс Легенды Разработчики Они предполагают, что заставят читеров сражаться исключительно друг с другом, обреченных сражаться с ним в читерском аду.

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