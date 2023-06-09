Call of Duty удаляет скин «NickMercs» после твита ЛГБТ-звезды FaZe Clan

Чувство долга Он удалил кожу из-за популярности зона боевых действий стример ф Совладелец FaZe Clan Николас «NickMercs» Колчев после разногласий по поводу его твита о протесте ЛГБТК.

В связи с недавними событиями мы удалили пакет «NickMercs Launcher» из Современная война 2 И зона боевых действий Издательский магазин Activision он написал в твиттере после Чувство долга Новостной сайт Чарли Интела Заметили необъявленное удаление. «Мы сосредоточены на праздновании гордости с нашими сотрудниками и нашим сообществом».

Ссылка Activision на «недавние события» — явный намек на Твит, сделанный Kolcheff в среду утром. В ответ на отчет Протестующие сторонники и противники ЛГБТК столкнулись возле заседания школьного совета Глендейла в Калифорнии.Колчев писал: «Они должны оставить маленьких детей в покое. Вот в чем проблема».

Заявление Колчева привлекло Стремительное осуждение со стороны разработчиков киберспорта, игроков, тренеров и других комментаторов. Комментатор и вокалист Golden Boy «Я разочарован в тебе, Ник». книги в одном репрезентативном ответе. «Обучение принятию и терпимости ко всем — ценный жизненный навык для всех возрастов».

В прямом эфире после споров вокруг его твита NickMercs Он сказал Его заявление было сосредоточено на его вере в то, что школа — «не место для разговоров о подобных вещах» и не было предназначено для умаления чьей-либо личной сексуальности или гендерной идентичности. «Это не был гомофобный твит. Просто это было не то, что было», — сказал он. «Если ты думаешь, что я ненавижу тебя за то, что ты ведешь себя определенным образом, ты больше не можешь ошибаться».

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— Я не хотел никого расстраивать. добавлен во время стрима. «Я знаю, что сделал это. Я не извиняюсь за твиты. Я не чувствую, что это было неправильно. Я буду настаивать на том, что сказал. Я не собираюсь удалять твит».

Репутационный риск

Отношения Activision с NickMercs — последний пример репутационных рисков, с которыми могут столкнуться компании, проводящие рекламные акции, основанные на реальных игровых персонажах. В 2021 году Twitch удалил популярный смайлик PogChamp со своего сервиса после того, как в нем было сказано, что Райан «Гутекс» Гутьеррес (на котором было основано это выражение) «[ed] Больше насилия после того, что случилось в Капитолии» во время беспорядков 6 января.

В 2020 году Близзард Тихо удалено Мир Warcraft Джон Свифти персонажкоторый назван в честь популярный стример Swifty. Хотя Blizzard официально не прокомментировала это удаление, этот шаг был сделан вскоре после того, как Подробные обвинения в домогательствах Вышел против Свифти.

А в 2021 году это Overwatch League. Внесены серьезные изменения в скин «MVP Zayra» И Возврат, предлагаемый игрокам После 2019 года Джей «Синатра» получил награду «Самый ценный игрок лиги». обвиняемый в нападении. Вскоре после этого спора Overwatch League объявить Он больше не генерирует пользовательские скины на основе MVP в ежегодной лиге.

Он уже не первый раз является членом Публично торгуемый FaZe Clan Киберспортивная команда также столкнулась с противоречиями из-за своих публичных заявлений. Членом клана был Эван «Сентид» Барон. Исключен за «разжигание ненависти» В прошлом году, согласно заявлению клана. и член Талала «Вирус» аль-Малики вызвал споры в прошлом году Публично отказаться от любой поддержки мероприятий Месяца гордости клана.