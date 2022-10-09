Call of Duty: Modern Warfare II будет использовать скандальную систему защиты SMS от Blizzard

Когда выйдет следующий Call of Duty Фанаты должны будут привязать номер телефона к своей учетной записи Battle.net, чтобы играть в игру. «Зов долга: современная война IIнедавно построенный Монитор 2 и вновь созданные аккаунты Зов долга: современная война Для учетных записей требуется номер телефона», — говорит он недавно. замечен раньше .

Новость о спросе появилась после недели споров вокруг него. это система телефонной связи, использовавшаяся ранее Монитор 2 и так далее Современная война 2. расстояние кто видел Мешает многим людям играть Монитор 2 В день релиза Blizzard объявить Это снизит требования. Студия ранее заявляла, что всем игрокам необходимо будет связать номер телефона со своей учетной записью Battle.net, и теперь это требование распространяется только на новых игроков Overwatch. Отчасти система вызвала споры, потому что «определенные номера с предоплатой» нельзя использовать с SMS Protect. До пятницы игроки, пользующиеся услугами мобильных провайдеров, любят беспроводной крикет Они обнаруживают, что не могут играть в эту игру.

На данный момент неясно, все ли Зона боевых действий 2.0 Для игры игрокам потребуется номер мобильного телефона. Эта игра, как только она появится . С 2020 года Infinity Ward просит играть бесплатно зона боевых действий Пользователи на компьютере, чтобы пройти через . Activision Blizzard не сразу ответила на запрос Engadget о разъяснениях и комментариях.