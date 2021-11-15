Call Of Duty: Vanguard удаляет страницы из Корана из игры после того, как критики назвали это неуважительным

Страницы Священной Книги Ислама были разбросаны по земле. В исламе Коран считается священным, и его нельзя класть на землю или какую-либо грязную поверхность.
«Call of Duty разработан для всех. Был нечувствительный к мусульманскому сообществу контент, который был ошибочно включен на прошлой неделе, и с тех пор он был удален из игры», — сказал представитель Activision в заявлении для CNN в пятницу.
«Этого не должно было появиться в игре. Мы приносим свои глубокие извинения. Мы предпринимаем немедленные внутренние шаги, чтобы исправить ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем».
«Я понимаю, какие усилия требуются, чтобы мир видеоигр выглядел реальным и правдоподобным, но для статичной одежды они могли бы использовать любую другую шумиху из Священных Писаний», — сказал Сануси CNN. «Не было абсолютно никаких причин включать сюда Коран».
31-летняя Сануси сказала, что считает включение Корана в игру «неуважительным».
«Ожидается минимальный уровень уважения, когда дело доходит до того, как вы относитесь и изображаете религию, у которой два миллиарда последователей на этой планете», — сказала она.
«Имея дело с изображениями чужой культуры, важно иметь деликатные меры, чтобы избежать случаев культурного присвоения или, в данном случае, непреднамеренно оскорбительных результатов».
Это не первый случай, когда Call of Duty вызывает негативную критику со стороны мусульманских игроков из-за нечувствительного содержания.
Рами Исмаил, египетско-голландский мусульманский разработчик игр, сказал, что он «встревожен и утомлен» продолжающимся искажением ислама в игровой индустрии.
«Игры использовали мусульманские земли в качестве зон боевых действий, а мусульман в качестве целей на протяжении десятилетий — надоело видеть большее неуважение к нашему народу», — сказал Исмаил CNN. «Такого не должно происходить».
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