Call Of Duty: Vanguard удаляет страницы из Корана из игры после того, как критики назвали это неуважительным

Страницы Священной Книги Ислама были разбросаны по земле. В исламе Коран считается священным, и его нельзя класть на землю или какую-либо грязную поверхность.

Игроки, узнавшие о религиозном тексте, разместили фотографии этой сцены в Твиттере с одним игроком. требовательный Разработчики игр и издатели «немедленно удаляют страницы».

«Call of Duty разработан для всех. Был нечувствительный к мусульманскому сообществу контент, который был ошибочно включен на прошлой неделе, и с тех пор он был удален из игры», — сказал представитель Activision в заявлении для CNN в пятницу.

«Этого не должно было появиться в игре. Мы приносим свои глубокие извинения. Мы предпринимаем немедленные внутренние шаги, чтобы исправить ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем».