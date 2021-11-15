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Call Of Duty: Vanguard удаляет страницы из Корана из игры после того, как критики назвали это неуважительным

15 ноября, 2021
Artem Sokolov

Страницы Священной Книги Ислама были разбросаны по земле. В исламе Коран считается священным, и его нельзя класть на землю или какую-либо грязную поверхность.

Игроки, узнавшие о религиозном тексте, разместили фотографии этой сцены в Твиттере с одним игроком. требовательный Разработчики игр и издатели «немедленно удаляют страницы».

«Call of Duty разработан для всех. Был нечувствительный к мусульманскому сообществу контент, который был ошибочно включен на прошлой неделе, и с тех пор он был удален из игры», — сказал представитель Activision в заявлении для CNN в пятницу.

«Этого не должно было появиться в игре. Мы приносим свои глубокие извинения. Мы предпринимаем немедленные внутренние шаги, чтобы исправить ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем».

Activision Blizzard Он издает Call of Duty, который является одним из Бестселлеры по игровым франшизам в США более десяти лет.
«Иногда цель разнообразной команды — это не просто гендерный баланс, иногда по крайней мере один человек может предположить, что, может быть, оставлять священные писания всей культуры на Земле, чтобы уйти, когда вы убиваете людей, — это так бесчувственно?» Автор: Аниса Сануси, лондонский разработчик мусульманских видеоигр. Твиттер. Не позволяйте ему Коран.
В Call of Duty: Vanguard, действие которого происходит во время Второй мировой войны, игроки «переживают острые битвы» войны, сражаясь в Европе, на Тихом океане и в Северной Африке. сайт игры.
Страницы Корана появляются во время режима зомби во время кампании Der Anfang, режима выживания игры, в котором игроки сталкиваются с волной солдат-зомби. Игроки, выложившие скриншоты в социальных сетях.
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«Я понимаю, какие усилия требуются, чтобы мир видеоигр выглядел реальным и правдоподобным, но для статичной одежды они могли бы использовать любую другую шумиху из Священных Писаний», — сказал Сануси CNN. «Не было абсолютно никаких причин включать сюда Коран».

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31-летняя Сануси сказала, что считает включение Корана в игру «неуважительным».

«Ожидается минимальный уровень уважения, когда дело доходит до того, как вы относитесь и изображаете религию, у которой два миллиарда последователей на этой планете», — сказала она.

«Имея дело с изображениями чужой культуры, важно иметь деликатные меры, чтобы избежать случаев культурного присвоения или, в данном случае, непреднамеренно оскорбительных результатов».

Это не первый случай, когда Call of Duty вызывает негативную критику со стороны мусульманских игроков из-за нечувствительного содержания.

В 2012 году разработчикам Call of Duty: Modern Warfare 2 пришлось удалить многопользовательскую карту с исламскими религиозными текстами в ванной, включая слово «Аллах», арабское слово, означающее Бога, согласно удача.

Рами Исмаил, египетско-голландский мусульманский разработчик игр, сказал, что он «встревожен и утомлен» продолжающимся искажением ислама в игровой индустрии.

«Игры использовали мусульманские земли в качестве зон боевых действий, а мусульман в качестве целей на протяжении десятилетий — надоело видеть большее неуважение к нашему народу», — сказал Исмаил CNN. «Такого не должно происходить».

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