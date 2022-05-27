Callisto Protocol, духовный преемник Dead Space, больше не является игрой PUBG

создатели мертвый космос У вас есть Новая научно-фантастическая хоррор-игра Опоздает в этом году Протокол КаллистоВ какой-то момент это было связано с фэнтези о PUBG (урожденная .). PlayerUnknown’s Battlegrounds). Это уже не так, говорит Гленн Шофилд, основатель и генеральный директор студии Striking Distance Studios. Согласно твиту Шофилда, у его студийной игры теперь есть «своя история и свой мир».

«Изначально он был частью временной шкалы PUBG, но превратился в свой собственный мир». Об этом Шофилд заявил в Twitter в четверг.. «PUBG великолепен, [and] У нас еще будет несколько сюрпризов для фанатов, но [The Callisto Protocol] Он — его мир, его история, его существо».

Если вам интересно, как современный хаос королевской битвы PUBG соотносится с научно-фантастической игрой ужасов, действие которой происходит в Лунной тюрьме через три столетия, вы не одиноки. Но поскольку Striking Distance принадлежит Krafton, материнской компании PUBG: Поля сражений Разработчик PUBG Studios, можно увидеть, как крупная компания может быть заинтересована в создании своего рода «мира», чтобы привлечь фанатов от одного проекта к другому. Поначалу это была странная идея и странное возвращение назад.

Шофилд Он сказал Рассказывать детективная игра Это удивительное расстояние, «которое встроено в некоторые точки соединения, и вы найдете их на протяжении всей игры, как пасхальные яйца и тому подобное», похоже, связано Протокол Каллисто для PUBG, но похоже, что соединительная ткань больше не будет официальной.

Протокол Каллисто Релиз на консолях и ПК запланирован на конец этого года. Бывшие коллеги Шофилда по Electronic Arts выпустят официальную Dead Space, ремейк оригинальной игры. В январе 2023 г..