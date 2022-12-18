Canadarm2 поможет проверить утечки охлаждающей жидкости в российской капсуле «Союз» на Международной космической станции

Российская государственная космическая корпорация заявила в воскресенье, что канадский 17-метровый робот-манипулятор на Международной космической станции проверит космический корабль «Союз» после того, как перед выходом в открытый космос на прошлой неделе была обнаружена утечка.

После отмены выхода в открытый космос в четверг Роскосмос заявил о повреждении внешней обшивки приборного отсека капсулы «Союз МС-22». Он сказал, что произошла утечка охлаждающей жидкости.

В Роскосмосе сообщили, что космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петлин и Анна Кикина отдыхают на космической станции и планируют посмотреть финал чемпионата мира по футболу.

«Космический корабль «Союз МС-22″ будет экранирован камерами системы дистанционного манипулятора МКС СКР», — говорится в сообщении Роскосмоса. «Результаты будут переданы на Землю в понедельник».

Поток частиц, который, по словам НАСА, кажется жидкостью и, возможно, охлаждающей жидкостью, выплескивается с космического корабля «Союз» на Международную космическую станцию ​​на этом неподвижном изображении из видео в среду. (НАСА ТВ/раздаточный материал через Reuters)

SSRMS, известная как Canadarm2, выполняет техническое обслуживание, передавая припасы и письма, прибывающие на космический корабль.

«Температура в пилотируемом корабле «Союз МС-22» была снижена благодаря действиям специалистов подмосковного Центра управления полетами, оставаясь в установленных пределах», — говорится в сообщении.

Ведется подготовка к запуску корабля «Союз МС-23» с Байконура в Казахстане, и Российское космическое агентство заявило, что при необходимости запуск может быть ускорен.