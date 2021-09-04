Cannibal Cane Toads будут заголовками новостей Science Week, конечно же – Bestgamingpro

На этой неделе австралийские лягушки-каннибалы доминировали в научных новостях, но были и другие важные научные открытия, заслуживающие внимания. Неделя началась с сообщений о переломах на Международной космической станции (МКС) и закончилась взрывом ракеты Firefly Aerospace.

Между тем, среди всего этого были и другие космические новости, в том числе древний коричневый карлик по имени Авария, мчащийся в космосе со скоростью 500 км / ч (300 миль в час), и обсуждения сфер Дайсона о продвинутых космических цивилизациях, питаемых черной дырой. .

Давайте посмотрим на прошлую неделю в науке!

Лягушки-каннибалы слишком быстро кормят своих детенышей, что приводит к эволюционной гонке вооружений.

В Австралии головастики от головастиков, похоже, пожирают своих младших братьев и сестер и родственников с угрожающей скоростью, и результатом стала межпоколенческая гонка биологических вооружений, чтобы увидеть, какие виды могут развиваться быстрее.

Тростниковые лягушки, завезенные из Южной Америки в Австралию в 1930-х годах и известные своей ядовитостью (что о чем-то говорит), в 30 раз чаще, чем их южноамериканские собратья, охотятся на беззащитных лягушек, чтобы поесть вместе с головастиками.

Это привело к тому, что детеныши растут быстрее, так что они могут пройти стадию головастика самостоятельно и избегать поедания более прожорливых головастиков-людоедов.

В модуле российской космической станции обнаружены трещины от пламени.

Российские официальные лица объявили об обнаружении “поверхностных трещин” в модуле Международной космической станции “Заря”, но пока не указано, произошла ли потеря воздуха в результате. Сами по себе трещины – это только расщепление на уровне поверхности снаружи, но ожидается, что со временем они будут увеличиваться.

Трещины довольно типичны для космической станции, поскольку переход между днем ​​и ночью на ее орбите вокруг Земли (что происходит 16 раз в день) оказывает огромное давление от холода и тепла на поверхность любого спутника на орбите, а также некоторый износ. Однако астронавтам явно не нравятся все эти спутники, поэтому любой ущерб окружающей среде МКС является поводом для беспокойства.

10 миллиардов лет или более назад столкновение происходило в космосе.

Коричневый карлик, названный в честь аварии, был обнаружен в 50 световых годах от нас и двигался со скоростью около полумиллиона миль в час. Он тоже очень древний, ему около 50 тысяч лет. Коричневые карлики иногда называют несостоявшимися звездами, потому что они имеют массу от 13 до 80 раз больше, чем Юпитер, но не обладают достаточной массой, чтобы зажечь ядерный синтез в их ядрах.

Удивительная скорость и химический состав Аварии позволяют предположить, что это остаток очень молодой Вселенной от 10 до 13 миллиардов лет назад, до того, как сверхновые могли засадить во Вселенную много углерода. Вместо этого этот коричневый карлик, состоящий в основном из водорода и гелия, с тех пор был разбит по галактике гораздо более крупными объектами, в результате чего он набрал невероятную скорость.

Шары Дайсона построены инопланетянами около черных дыр? На самом деле, это не худшая концепция в мире.

Согласно новому исследованию, проведенному на Тайване, если развитая космическая цивилизация смогла построить Сферу Дайсона, было бы полезно создать ее вокруг черной дыры звездной массы. Исследователи обнаружили, что создание шара Дайсона вокруг черной дыры звездной массы может захватить в пять раз больше энергии, чем сама звезда.

Поскольку мы не обнаружили никаких других форм жизни (пока), это все предположения, но они могут помочь нам сузить круг поиска внеземной жизни.

Посмотрите, как зрелищно взрывается ракета Alpha от Firefly Aerospace.

Наконец, кто не любит фильмы с множеством взрывов? 3 сентября Firefly Aerospace, частная космическая компания, которая находилась на ранних стадиях разработки ракеты для доставки спутников, провела испытания. Однако в полете возникла проблема, и ракета эффектно взорвалась – это привлекло внимание многих зрителей на земле.

На этой неделе в новостях науки все, но вернемся на следующей неделе, когда мы продолжим узнавать об одновременных исследованиях, экспериментах и ​​запуске ракеты.