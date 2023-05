Capcom представляет самого сложного возвращающегося персонажа и новичка в дизайне Street Fighter 6

До крупного запуска Street Fighter 6 осталось чуть более двух недель, и фанаты требовали каждую крупицу информации, какую только могли, еще до того, как она была выпущена. Capcom, признавая это, недавно провела Вопросы и ответы в прямом эфире Они ответили на множество вопросов от людей о предстоящем названии.











Эти предварительно выбранные вопросы варьировались от вопроса, будет ли Capcom включать режим музыкального автомата в Street Fighter 6, до того, кто является основным разработчиком, и во время сеанса игровой директор Такаюки Накаяма и продюсер Сюхей Мацумото также обсудили процесс разработки. Один из вопросов касался того, какого персонажа было сложнее всего создать, и, к счастью, они дали ответ как вернувшимся бойцам, так и новичкам.



















Что касается новичков, в Street Fighter 6 есть очень сложные персонажи. Боец, подобный JP, использует психическую силу и сражается палкой, используя такие способности, как полноэкранный командный захват, шипы, появляющиеся из-под земли, и пустоты, которые можно разместить на экране и которые не только действуют как снаряды, но и позволяют ему телепортироваться к их местонахождению.





Несмотря на присутствие JP, кажется, что команда разработчиков действительно боролась с другим и неожиданным персонажем.





«Среди новых персонажей дизайн Кимберли был особенно сложным», — сказали разработчики через переводчика. «Концепция существовала с очень ранней стадии, но было трудно определить конкретное направление. [for her]. Эта концепция характера американского ниндзя и [we] Даже думал, что кибер-ниндзя для направления сработает, но в конечном итоге остановился на Кимберли, которая у нас есть сейчас».





Теперь среди вернувшихся World Warriors есть такой боец, как Ди Джей, который все еще имеет в своем распоряжении многие из своих фирменных инструментов, но имеет почти совершенно новый игровой процесс и кучу дел в Street Fighter 6. Можно было бы подумать, что он мог бы было Ну, труднее всего спроектировать, верно? нет. Настоящим ответом на этот вопрос является классический соперник Street Fighter Чун-Ли.





Разработчики сказали: «Что касается старых персонажей, Чун-Ли, вероятно, была самой сложной, потому что она нравится очень многим людям, и, как и все, Чун-Ли немного отличается друг от друга». «У многих дизайнеров были свои идеи, но Чун-Ли было трудно прийти к соглашению».





В этой версии Street Fighter Чун-Ли использует новый подход к игровому процессу. Несмотря на то, что она по-прежнему может наносить удары ногами Spinning Bird и стрелять Kikokens, Street Fighter 6 Chun теперь является персонажем с гораздо более крутой кривой обучения, чем то, к чему игроки обычно привыкли с ней.





Чун-Ли, являющийся самым трудным из вернувшихся персонажей для дизайна, безусловно, удивителен, но мы действительно слышали нечто подобное от арт-директора Street Fighter 6 Канаме Фудзиока еще в декабре. В интервью GameInformer Фудзиока отметила, что создание нового образа Чун было особенно сложным, потому что один из ее первоначальных создателей был одним из его наставников — вероятно, имея в виду легендарного художника Capcom Акиру «Акиман» Ясуду.





«Вероятно, она была одним из самых сложных персонажей для этой игры, тем более что один из моих наставников — один из первых создателей Чун-Ли», — сказал Фудзиока через Game Informer. «Я определенно хочу почтить это и сделать правильную версию Чун-Ли для Street Fighter 6».





Capcom поделилась другими интересными подробностями о процессе разработки игры во время потока вопросов и ответов, например, о том, что Джейми изначально был совершенно другим персонажем, чем он в конечном итоге. На ранних этапах Джимми мог бы быть бойцом, как Ли Волонг из Tekken или Джеки Чан, но в конечном итоге он стал пьяным молодым боксером / танцором, который хочет обеспечить безопасность на улицах.





Релиз Street Fighter 6 намечен на 2 июня 2023 года. Он будет доступен на PlayStation 5, PlayStation 4 и Xbox Series X | С и ПК.