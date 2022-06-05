Capcom призналась в утечке Street Fighter 6 и подтвердила использование движка RE

Кэпком Твиттер взял верх обсудить все Уличный боец ​​​​6 Утечка списка персонажей и использование движка RE в игре. Во-первых, признание, кажется, относится к оригинальность картин который нашел свой путь в Интернете. Что касается последнего, то это было официальное объявление, призванное помочь предоставить больше информации об игре.

Сначала Capcom выложила файл Уличный боец ​​​​6 Список просочился 3 июня 2022 года. Она поблагодарила людей за их поддержку и реакцию на персонажей и их дизайн. Он не предоставил никаких подтверждений относительно его действительности или того, когда эти рисунки были выставлены. Тем не менее, я признал, что это будет игра в стиле Metro City.

Как жители Метро-Сити, мы все видели то, чего не должны были видеть, но мы все вместе. Мы ценим все положительные отзывы. Спасибо за поддержку! уличный боец 4 июня 2022 г.

Для Уличный боец ​​​​6 Он отметил, что при использовании RE Engine цель состоит в том, чтобы объединить эффекты граффити с реалистичным дизайном персонажей. Другие современные игры для использования включают Обитель зла 7И Обитель зла ДеревняИ Восхождение охотника на монстров. Уличный боец ​​​​V Используется Unreal Engine 4.

Уличный боец ​​​​6 Он выйдет на PlayStation 4 и PlayStation 5 в 2023 году.