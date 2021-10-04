Capcom стремится сосредоточиться на ПК в качестве своей основной платформы, и это может иметь серьезные последствия для файтингов компании в будущем.

Однако для получения результатов может потребоваться некоторое время.

Компьютерные игры претерпели серьезные преобразования за последние 10-15 лет, превратившись из довольно маленькой ниши в дома большинства геймеров, и мы видели, как трансформация произошла в сообществе файтингов для нас самих.

Capcom, похоже, принимает меры, чтобы сосредоточиться на развитии своего ПК в будущем, заметив тенденцию, которая может иметь очень важные последствия для следующих файтингов компании.

Харухиро Цудзимото, нынешний главный операционный директор Capcom, недавно присоединился к японским публикациям. Никки В одном из интервью он рассказал о предлагаемом изменении идеологии.

Говорят, что легендарная студия разработки надеется, что в 2022 или 2023 году доля продаж игр между консолями и ПК вырастет до 50 на 50 в 2022 или 2023 годах. Такаши Мотидзуки из Bloomberg.

Они уже почти достигли этого рубежа со своим единственным бестселлером Monster Hunter: World, таким как Утечка данных о продажах Похоже, что тайтл был продан более 5,7 миллиона копий в Steam против 5,5 миллиона на PlayStation 4 и еще 1,7 миллиона на Xbox One.

Итак, какое именно влияние это потенциальное изменение может оказать на файтинги Capcom?

Мы уже видели ряд соревновательных сцен, перенесенных на ПК за последние несколько лет между Street Fighter 5: Champion Edition, Tekken 7, Guilty Gear Strive и другими.

От Nikkei: Главный операционный директор Capcom заявляет, что компания хочет сделать ПК основным портом для своего игрового программного обеспечения. К 2022 или 2023 году Capcom надеется увеличить продажи игр на консолях: ПК 50:50.https://t.co/IsSAu0m3Ml – Такаши Мотидзуки (@ 6d6f636869) 30 сентября 2021 г.

Перенос большей или большей части усилий по разработке на более открытую платформу, скорее всего, приведет к тому, что ПК станет фактически лучшей версией для запуска и продвинет больше FGC в Steam или где-то еще.

Большинство современных файтингов уже имеют лучшую задержку ввода на ПК, чем на консолях, но что, если бы они могли просто продолжить?

Дополнительные возможности и улучшения могут привести к более высоким теоретическим технологическим порогам почти во всех аспектах игр.

Надеюсь, это также будет означать конец ужасных и / или сломанных компьютерных портов.

В то время как Capcom имеет довольно солидный послужной список с Street Fighter 4 и многими другими версиями для ПК, большинство их новых игр, по крайней мере, хороши, если не лучше, на ПК – по иронии судьбы, за исключением Monster Hunter: World.

Вероятно, это заняло минуту, но версия SF5 для ПК, безусловно, лучшее место для игры для всех, кто может это сделать.

Возможно, мы увидим больше реализаций таких функций, как 120 кадров в секунду, которые могут сделать бойцов более отзывчивыми, хотя на данный момент это было опробовано только в нескольких играх, таких как Samurai Shodown.

Лучшая графика и параметры ввода могут позволить игрокам точно настраивать свои игры в соответствии с их личным игровым процессом и правильным оборудованием, чтобы они могли работать и чувствовать себя так, как они хотят – хотя, конечно, это зависит от того, сколько Capcom готова заплатить. преимущества платформы.

Возможно, пришло время увидеть более полную поддержку и совместимость консолей, а также другие средства, чтобы сделать офлайн-турниры более жизнеспособными, но это в такой же степени в руках ПК и производителей драйверов, как и самих игр.

Этот шаг также, вероятно, окажет более сильное негативное влияние на чистых пользователей консолей, поскольку они могут почувствовать давление, чтобы перейти на другие устройства, чтобы получить доступ к лучшей версии или лучшему / крупнейшему онлайн-сообществу – хотя это уже происходит сейчас.

Очевидно, это не означает, что консольные игры Capcom тоже будут изменены навсегда.

PlayStation 5 и Xbox Series X продолжатся | S уделяет компании большое внимание, тем более что уровень принятия компьютерных игр не так высок в их родной Японии.

Поскольку ПК является нейтральным или незнакомым в мире консольных войн, кроссплатформенный игровой процесс Sony и Microsoft может привлечь больше внимания даже за пределами области файтингов.

Тем не менее, тем, кто хочет увидеть, как эти события разыграются в Street Fighter 6 или в том, что Capcom готовит дальше, все равно придется подождать.

Если этот сдвиг в сторону платформы ПК не происходит уже несколько месяцев, следующая игра-файтинг Capcom разрабатывалась годами и, вероятно, будет использовать PS5 или Xbox Series X в качестве основы.

Файтинги на ПК уже пережили безумный прогресс и рост за последние 5-6 лет, поэтому будет очень интересно посмотреть, как другие студии подходят к более открытой платформе и переходят к следующему поколению и выше.

В ближайшем будущем мы, возможно, направимся к экстремальным КОЖПО на базе ПК, что, я не уверен, что кто-то видел бы десять или два назад.