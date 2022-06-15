Z-Burger работает в округе Колумбия с 2004 года, но, опасаясь ухода McDonald’s из России, рестораны с похожим названием могут появиться за границей.
ВАШИНГТОН. Одна популярная сеть бургерных в округе Колумбия надеется, что покупатели не спутают ее с российской компанией, которая может использовать то же имя.
Z-Burger, расположенный в Тенлитауне, Колумбия-Хайтс и Дюпон-Серкл, среди прочего, известен своими конкурсами по поеданию гамбургеров 4 июля и специальными акциями, такими как распродажа бургеров 2/2/22.
Однако несколько недель назад в ресторане стало известно о попытках Минпромторга России переименовать рестораны McDonald’s по всей России.
В марте McDonald’s объявил, что прекратит работу почти 800 собственных ресторанов в России в ответ на вторжение страны в Украину.
В социальной сети Telegram российское министерство поинтересовалось у граждан, как переименовать старые рестораны McDonald’s. В министерстве заявили, что недавно компании перешли под контроль российского бизнесмена Александра Говора.
Несколько изданий, в том числе Newsweek и Daily Mail UK, сообщили, что название «Z-Burger» неоднократно появлялось в комментариях в ветке Telegram. В недавнем посте даже упоминалось, что название «Z-Burger» в конечном итоге было выбрано в качестве нового названия для старых ресторанов McDonald’s в стране.
В российском эквиваленте Facebook, VK.com, также есть страница под названием «Z-Бургер» или Z-Burger, на которой представлены гамбургеры и пиццы с названиями, напоминающими русские пушки, и такими фразами, как «Авангард», «Кремль» и «Сухой». Су-57. Однако неясно, имеет ли страница какое-либо официальное отношение к сети бургерных «Говор».
Также остается неясным, действительно ли Говор решил назвать какой-либо из своих ресторанов Z-Burger. В минувшие выходные Associated Press сообщило, что он планирует переименовать некоторые рестораны во «Вкусно-и точка».
Использование буквы «Z» распространилось во время вторжения России в Украину. Русские танки и обмундирование были отмечены.
Однако Z-Burger в столице существует гораздо дольше. Сеть, основанная в 2004 году, теперь носит украинские флаги в Тинлтауне.
Основатель сети Питер Табибиан говорит, что его компания уже получала вопросы по этому поводу.
Он сказал: «Мне звонят люди и спрашивают: «Вы связаны с Россией? «Я сказал: «Нет, сначала у меня было название Z-Burger».
Два врача сказали, что он планирует работать с поверенным по товарным знакам, чтобы узнать, можно ли что-нибудь сделать от имени его компании. Он сказал, что если спутать его с пророссийски настроенными, это нанесет ущерб репутации его компании.
«Макдоналдс ушел из России, а Кока-Кола ушла, и мы, конечно, не хотим, чтобы нас ассоциировали с российским правительством», — сказал Табибян. «Мы за украинским народом».
Он добавил, что сейчас планирует пожертвовать 3000 долларов на помощь украинцам. Во всяком случае, добавляет он, буква «Z» в названии его компании должна ассоциироваться с Владимиром Зеленским, президентом Украины.
Мы хотим помочь украинскому народу. Мы все за украинский народ. «Зет» обратился к Зеленскому.
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