Z-Burger работает в округе Колумбия с 2004 года, но, опасаясь ухода McDonald’s из России, рестораны с похожим названием могут появиться за границей.

ВАШИНГТОН. Одна популярная сеть бургерных в округе Колумбия надеется, что покупатели не спутают ее с российской компанией, которая может использовать то же имя.

Z-Burger, расположенный в Тенлитауне, Колумбия-Хайтс и Дюпон-Серкл, среди прочего, известен своими конкурсами по поеданию гамбургеров 4 июля и специальными акциями, такими как распродажа бургеров 2/2/22.

Однако несколько недель назад в ресторане стало известно о попытках Минпромторга России переименовать рестораны McDonald’s по всей России.

В марте McDonald’s объявил, что прекратит работу почти 800 собственных ресторанов в России в ответ на вторжение страны в Украину.

В социальной сети Telegram российское министерство поинтересовалось у граждан, как переименовать старые рестораны McDonald’s. В министерстве заявили, что недавно компании перешли под контроль российского бизнесмена Александра Говора.

Бургер Z | Столичная сеть бургерных обеспокоена тем, что старые рестораны McDonald’s в России будут называться «Z-Burger» после того, как Минпромторг России попросил граждан придумать новые названия для небольших ресторанов. В марте McDs покинули Россию из-за Украины. (хахахаха) pic.twitter.com/IBe4e4HzZT — Джон Генри (@JohnHenryWUSA) 15 июня 2022 г.

Несколько изданий, в том числе Newsweek и Daily Mail UK, сообщили, что название «Z-Burger» неоднократно появлялось в комментариях в ветке Telegram. В недавнем посте даже упоминалось, что название «Z-Burger» в конечном итоге было выбрано в качестве нового названия для старых ресторанов McDonald’s в стране.

В российском эквиваленте Facebook, VK.com, также есть страница под названием «Z-Бургер» или Z-Burger, на которой представлены гамбургеры и пиццы с названиями, напоминающими русские пушки, и такими фразами, как «Авангард», «Кремль» и «Сухой». Су-57. Однако неясно, имеет ли страница какое-либо официальное отношение к сети бургерных «Говор». READ Российский миллиардер и его жена урегулировали горькое дело о разводе на сумму 625 миллионов долларов

Бургер Z | Пост российского министерства в Telegram, в котором запрашивались предложения по имени, в настоящее время закрыт. Newsweek сообщает, что комментаторы предложили Z-Burger в качестве нового названия из-за того, что Россия использует букву «Z» в 🇺🇦. Daily Mail даже утверждала, что имя в конечном итоге было выбрано. (хахахаха) pic.twitter.com/Jhk8rM122Q — Джон Генри (@JohnHenryWUSA) 15 июня 2022 г.

Также остается неясным, действительно ли Говор решил назвать какой-либо из своих ресторанов Z-Burger. В минувшие выходные Associated Press сообщило, что он планирует переименовать некоторые рестораны во «Вкусно-и точка».

Использование буквы «Z» распространилось во время вторжения России в Украину. Русские танки и обмундирование были отмечены.

Однако Z-Burger в столице существует гораздо дольше. Сеть, основанная в 2004 году, теперь носит украинские флаги в Тинлтауне.

Основатель сети Питер Табибиан говорит, что его компания уже получала вопросы по этому поводу.

Он сказал: «Мне звонят люди и спрашивают: «Вы связаны с Россией? «Я сказал: «Нет, сначала у меня было название Z-Burger».

Бургер Z | Пост российского министерства в Telegram, в котором запрашивались предложения по имени, в настоящее время закрыт. Newsweek сообщает, что комментаторы предложили Z-Burger в качестве нового названия из-за того, что Россия использует букву «Z» в 🇺🇦. Daily Mail даже утверждала, что имя в конечном итоге было выбрано. (Встроить твит) pic.twitter.com/Jhk8rM122Q — Джон Генри (@JohnHenryWUSA) 15 июня 2022 г.

Два врача сказали, что он планирует работать с поверенным по товарным знакам, чтобы узнать, можно ли что-нибудь сделать от имени его компании. Он сказал, что если спутать его с пророссийски настроенными, это нанесет ущерб репутации его компании. READ Доклад Конгрессу об экономических и торговых отношениях между Китаем и Россией

«Макдоналдс ушел из России, а Кока-Кола ушла, и мы, конечно, не хотим, чтобы нас ассоциировали с российским правительством», — сказал Табибян. «Мы за украинским народом».

Он добавил, что сейчас планирует пожертвовать 3000 долларов на помощь украинцам. Во всяком случае, добавляет он, буква «Z» в названии его компании должна ассоциироваться с Владимиром Зеленским, президентом Украины.