Capitals vs Flames Live Анализ и оперативные обновления (3 декабря 2022 г.)

Это ваше место, чтобы проверять обновления и комментировать вместе с Washington Capitals vs. Калгари Флэймз, 3 декабря 2022 года.

Добро пожаловать в путешествие из шести игр, посвященное четвертой игре Capitals и еще одному выпуску RMNB After Dark. Сегодня вечером «Кэпиталз» находятся в «Сэдлдоуме» и столкнутся с «Калгари Файр». «Кэпиталз» недавно обыграли «Флэймз» со счетом 3:0 в Черную пятницу.

«Кэпиталз» попытаются сделать то, что они не могут сделать в четверг: Заставь Питера Лавиолета улыбнуться. После того, как они опередили Seattle Kraken со счетом 2: 0, они проиграли три безответных гола, включая мучительную победу в овертайме за семь секунд. «Сегодня мне нечему радоваться, — сказал ЛаВей.

«Кэпиталз» выйдут с Дарси Кемпером в сетке. Он встретится с Дэном Фладаром (который в прошлом боролся с Вашингтоном).

Сегодня на стороне Калгари Это первая ночь, когда они будут носить футболки Reverse Retro 2.0..

Puck Drop происходит вскоре после 22:00 на канале NBC Sports Washington. Это также Hockey Night In Canada.

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Туннельные читы

линии

Первый период

«Кэпиталз» начинают Маркус Йоханссон-Ларс Эллер-Ти Джей О’Ши и Мартин Фэйрфейр-Ник Дженсен.

Назем Кадри берет первый минор в игре после Ника Додда, у которого высокий колючий мяч.

🚨 1-0 Флейм. Адам Росика нокаутировал Эрика Густафссона и выбил его из-под шайбы. Блейк Коулман делает пас в лунку. Гол был забит в 18:03.

Диллон Дьюб в штрафной за грубость. «Кэпиталз» начинают силовую игру, уступая «Флэймз» два на один.

🚨 1-1. Черри Коннор отвечает за 33,3 секунды до конца периода удара в Power Play. Это его девятый гол в сезоне. И, пожалуй, самое главное, гол McNuggets Minute.

«Кэпиталз» обыграли «Флэймз» со счетом 15–14 в первом периоде. Их превосходили по вооружению 5 на 5, 23-15.

Второй период

🚨 2-1 пламя. Эндрю Манджиаппан забил 1:35 во втором периоде. Гол был забит после разворота Алекса Овечкина в зоне атаки, а Алекс Алексеев сильно ухудшился после маневра в зоне огненной атаки. (видео)

Джо Бенинати сообщил в телепередаче, что Мартин Фэйрфар «протягивал руку к сиденью» после своей последней смены. «Это выглядит не очень хорошо». Вихервари, похоже, пострадал из-за травмы Милана Лучича в зоне защиты, когда он проверил рукой бортик. Вот наша статья о клапанной травме.

Энтони Манта делает разброс при отрыве, но промахивается при ударе слева.

Дарси Комбер проводит один из самых сложных матчей в этом сезоне. «Флэймз» получают множество отличных возможностей для взятия ворот, но продолжают бороться с ударами и держать шляпы в игре.

Дарси Кемпер покидает игру, а Чарли Линдгрен забивает в конце второго тайма. Кемпер не вернется из-за травмы верхней части тела.

Третий раунд

«Кэпиталз» завершили бы игру без Мартина Фэйрвари и Дарси Комбер.

Когда оставалось 11:55, фанаты Flames начали махать руками.

Милан Лучич, который не забил ни одного гола в этом сезоне, был остановлен Чарли Линдгреном в игре на двоих.

Мощный ответный удар Ти Джея Оши Маккензи Вигар.

🚨 3-1 пламя. Адам Росика забил в отрыве после потрясающего прорыва/стандартной игры у огня.

🚨 Пламя 4-1. Эндрю Манджиаппан забивает после отличной передачи назад.

🚨 4-2 пламени. Джон Карлсон забил, когда две команды катались 4 на 4. У «Кэпс» есть 66 секунд, чтобы забить еще два гола и форсировать овертайм.

🚨 5-2 пламени. Элиас Линдхольм забивает в пустые ворота.

Столицы падают до 10-12-4 и 3-8-3 по дороге. «Кэпиталз» пропустили 5 или более голов в 5 из последних 7 игр на выезде (если считать поражение «синих» в серии буллитов 5:4).

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