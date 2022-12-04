Capitals vs Flames Live Анализ и оперативные обновления (3 декабря 2022 г.)

Это ваше место, чтобы проверять обновления и комментировать вместе с Washington Capitals vs. Калгари Флэймз, 3 декабря 2022 года.
Добро пожаловать в путешествие из шести игр, посвященное четвертой игре Capitals и еще одному выпуску RMNB After Dark. Сегодня вечером «Кэпиталз» находятся в «Сэдлдоуме» и столкнутся с «Калгари Файр». «Кэпиталз» недавно обыграли «Флэймз» со счетом 3:0 в Черную пятницу.
«Кэпиталз» попытаются сделать то, что они не могут сделать в четверг: Заставь Питера Лавиолета улыбнуться. После того, как они опередили Seattle Kraken со счетом 2: 0, они проиграли три безответных гола, включая мучительную победу в овертайме за семь секунд. «Сегодня мне нечему радоваться, — сказал ЛаВей.
«Кэпиталз» выйдут с Дарси Кемпером в сетке. Он встретится с Дэном Фладаром (который в прошлом боролся с Вашингтоном).
Сегодня на стороне Калгари Это первая ночь, когда они будут носить футболки Reverse Retro 2.0..
Puck Drop происходит вскоре после 22:00 на канале NBC Sports Washington. Это также Hockey Night In Canada.
ссылки
Туннельные читы
Седлать!# каппер | @работник pic.twitter.com/6MhpXkFQZ3
— Вашингтон Кэпиталз 4 декабря 2022 г.
линии
Лайнс!#CapsFlames | @работник pic.twitter.com/f3Ph2cjNHu
— Вашингтон Кэпиталз 4 декабря 2022 г.
Первый период
«Кэпиталз» начинают Маркус Йоханссон-Ларс Эллер-Ти Джей О’Ши и Мартин Фэйрфейр-Ник Дженсен.
Назем Кадри берет первый минор в игре после Ника Додда, у которого высокий колючий мяч.
🚨 1-0 Флейм. Адам Росика нокаутировал Эрика Густафссона и выбил его из-под шайбы. Блейк Коулман делает пас в лунку. Гол был забит в 18:03.
Диллон Дьюб в штрафной за грубость. «Кэпиталз» начинают силовую игру, уступая «Флэймз» два на один.
🚨 1-1. Черри Коннор отвечает за 33,3 секунды до конца периода удара в Power Play. Это его девятый гол в сезоне. И, пожалуй, самое главное, гол McNuggets Minute.
«Кэпиталз» обыграли «Флэймз» со счетом 15–14 в первом периоде. Их превосходили по вооружению 5 на 5, 23-15.
Второй период
🚨 2-1 пламя. Эндрю Манджиаппан забил 1:35 во втором периоде. Гол был забит после разворота Алекса Овечкина в зоне атаки, а Алекс Алексеев сильно ухудшился после маневра в зоне огненной атаки. (видео)
Джо Бенинати сообщил в телепередаче, что Мартин Фэйрфар «протягивал руку к сиденью» после своей последней смены. «Это выглядит не очень хорошо». Вихервари, похоже, пострадал из-за травмы Милана Лучича в зоне защиты, когда он проверил рукой бортик. Вот наша статья о клапанной травме.
Энтони Манта делает разброс при отрыве, но промахивается при ударе слева.
Дарси Комбер проводит один из самых сложных матчей в этом сезоне. «Флэймз» получают множество отличных возможностей для взятия ворот, но продолжают бороться с ударами и держать шляпы в игре.
Дарси Кемпер покидает игру, а Чарли Линдгрен забивает в конце второго тайма. Кемпер не вернется из-за травмы верхней части тела.
Третий раунд
«Кэпиталз» завершили бы игру без Мартина Фэйрвари и Дарси Комбер.
Когда оставалось 11:55, фанаты Flames начали махать руками.
Милан Лучич, который не забил ни одного гола в этом сезоне, был остановлен Чарли Линдгреном в игре на двоих.
Мощный ответный удар Ти Джея Оши Маккензи Вигар.
🚨 3-1 пламя. Адам Росика забил в отрыве после потрясающего прорыва/стандартной игры у огня.
🚨 Пламя 4-1. Эндрю Манджиаппан забивает после отличной передачи назад.
🚨 4-2 пламени. Джон Карлсон забил, когда две команды катались 4 на 4. У «Кэпс» есть 66 секунд, чтобы забить еще два гола и форсировать овертайм.
🚨 5-2 пламени. Элиас Линдхольм забивает в пустые ворота.
Столицы падают до 10-12-4 и 3-8-3 по дороге. «Кэпиталз» пропустили 5 или более голов в 5 из последних 7 игр на выезде (если считать поражение «синих» в серии буллитов 5:4).
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