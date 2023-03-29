Cargill прекращает отгрузку зерна на российском экспортном терминале

МОСКВА/ЧИКАГО (29 марта) (Рейтер) — Cargill заявила в среду, что сделает еще один шаг, чтобы уйти с российского рынка, прекратив с июля деловые отношения с крупнейшим поставщиком пшеницы на своем экспортном терминале, несмотря на то, что его грузовое подразделение Вы продолжите передачу. зерна из портов страны.

Этот шаг вызвал обеспокоенность по поводу глобальных поставок зерна, которые были нарушены 13-месячной войной в житнице Черного моря, в результате чего цены фьючерсов на пшеницу достигли рекордных значений за несколько недель.

Большинство международных зернотрейдеров прекратили новые инвестиции в Россию с прошлого года после вторжения Москвы в Украину, но продолжают экспортировать российскую пшеницу.

«Поскольку проблемы, связанные с экспортом зерна, продолжают нарастать, Cargill прекратит сбор российского зерна на экспорт в июле 2023 года после завершения сезона 2022-2023 годов», — говорится в сообщении компании по электронной почте.

«Подъем» относится к подъему зерна на экспортные суда.

Cargill, владеющая долей в зерновом терминале в порту Новороссийск на Черном море, не уточнила, продает ли она эту долю.

Майские фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже в среду выросли до месячного максимума и закрылись на отметке 7,04-3/4 за бушель, поскольку эта новость вызвала обеспокоенность по поводу притока зерна из России, крупнейшего экспортера пшеницы. Euronext May Mills в Париже зафиксировала самый высокий уровень за две недели и установилась на уровне 265,25 евро (287,13 доллара США) за тонну.

«Российские государственные эмитенты утверждают, что они смогут поддерживать движение зерна в том же темпе, но крупные спекулятивные фонды с большими короткими позициями в настоящее время не верят в это», — сказал Арлан Судерман, главный экономист StoneX по сырьевым товарам, в обзоре рынка. .

Ранее Минсельхоз России сообщил, что Cargill уведомил его о прекращении экспортной деятельности зерна с начала следующего сезона.

«Прекращение экспортной деятельности на российском рынке не повлияет на объемы отгрузок отечественного зерна за рубеж. Экспортные активы компании по зерну продолжат работу вне зависимости от того, кто ими управляет», — сообщили агентству Reuters в Минсельхозе.

Кроме того, зернотрейдинговая компания Viterra, частично принадлежащая швейцарскому горнодобывающему и торговому гиганту Glencore (GLEN.L), планирует остановить торговлю зерном в России, сообщает Bloomberg News со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Представитель Viterra отказался от комментариев, но сообщил, что заявление будет сделано позднее.

Vitra и Cargill входят в число крупнейших экспортеров российской пшеницы.

По данным РБК business daily, Cargill экспортирует 2,2 млн т российского зерна в экспортном сезоне 2022-2023 гг., или около 4% всего экспорта зерна из России.

Дополнительный репортаж Ольги Поповой в Москве, Карла Блюма в Чикаго и Сибил де ла Хамид в Париже Дополнительный репортаж Олзаса Уезова Автор Сибил де ла Хамид Редактирование Джози Као, Мэтью Льюиса и Маргариты Чой

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