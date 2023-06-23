Carlsberg соглашается продать российский бизнес неизвестному покупателю

КОПЕНГАГЕН (Рейтер) — Датская пивоваренная компания Carlsberg (CARLb.CO) заявила в пятницу, что подписала соглашение о продаже своего бизнеса в России, но не назвала имя покупателя или согласованную цену сделки, которая находится под пристальным вниманием регулирующих органов. Обзор по Москве.

Carlsberg, западная пивоваренная компания, наиболее подверженная влиянию России, заявила в прошлом году, что рассчитывает списать около 9,9 млрд датских крон (1,45 млрд долларов) от продажи компании, которая стала прямым результатом вторжения в Украину.

В заявлении компании говорится, что соглашение о продаже не повлияет на прогноз прибыли Carlsberg на 2023 год.

«Подписание соглашения о продаже российского бизнеса является очень важной вехой в очень сложном процессе выделения и продажи», — говорится в заявлении генерального директора Carlsberg Cees’t Hart.

«Несмотря на то, что это был напряженный процесс, для нас было важно найти наилучшее возможное решение для всех заинтересованных сторон, включая наших более чем 8000 сотрудников в России», — добавил он.

В марте этого года Carlsberg заявила, что планирует объявить о продаже российского бизнеса к июню, а также заявила, что рассматривает возможность выкупа российского бизнеса в будущем.

Представитель Carlsberg отказался сообщить, кто был покупателем, сославшись на продолжающийся процесс утверждения российскими властями продажи компании.

«Неясно, получат ли они когда-либо одобрение, а если и получат, то трудно сказать, когда, потому что российские власти трудно предсказать», — сказал Рейтер аналитик Сидбанка Миккель Эмиль Йенсен.

Дженсен сказал, что Carlsberg раскроет цену продажи, если они изменят свои прогнозы сейчас, поэтому компания будет ждать полного одобрения российских властей, прежде чем вносить какие-либо изменения в прогнозы.

«Им нужно полное одобрение, прежде чем они смогут изменить свое потенциальное направление», — сказал он, добавив, что не ожидает, что Carlsberg получит прирост капитала от продажи.

В 2021 году пивоварня получила 10% выручки в России, прежде чем в 2022 году исключила страну с рынка Центральной и Восточной Европы.

Западные компании, оставшиеся в России, столкнулись с трудным выходом из страны, так как с новыми правилами стало сложно справляться.

Акции Carlsberg торговались с повышением на 1,1% в 11:52 по Гринвичу, превзойдя падение базового индекса Копенгагена на 0,4%.

(1 доллар = 6,8492 датских крон)

Дополнительный отчет Луизы Бриош Расмуссен и Николая Скидсгаарда, редактирование Терье Солсвик и Дэвид Эванс

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