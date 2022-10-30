Cathay Pacific возобновляет некоторые полеты в воздушном пространстве России

30 окт (Рейтер) — Cathay Pacific Airways Limited в Гонконге (0293.ХК) Базирующаяся в Гонконге авиакомпания заявила в воскресенье, что возобновит использование воздушного пространства России для некоторых рейсов, возобновив полеты, которые она прекратила после вторжения Москвы в Украину в феврале.
Cathay Pacific начнет полеты из Нью-Йорка в Гонконг по популярному «арктическому маршруту» со вторника, сообщила Cathay Pacific агентству Reuters в электронном заявлении.
Ссылаясь на сильный встречный ветер и проблемы с полезной нагрузкой, влияющие на его рейсы с восточного побережья Северной Америки в Гонконг, Cathay Pacific заявила, что будет летать над самой восточной частью России.
«Полярный маршрут обеспечивает безопасный, прямой и быстрый полет для наших клиентов, путешествующих с восточного побережья Северной Америки в Гонконг», — заявили в авиакомпании, добавив, что никаких санкций, препятствующих этому, нет.
В марте Cathay Pacific заявила, что не осуществляет полеты через воздушное пространство России, избегая этого региона после вторжения в Украину, несмотря на длительное время полета.
В этом году Россия закрыла свое воздушное пространство для европейских и американских авиакомпаний, что вынудило некоторые дальнемагистральные рейсы в Азию совершать более длинные маршруты.
Bloomberg News первым сообщил об апелляции.
Дополнительные репортажи Джайвира Сингха Шекхавата и Мэриинмей Дэй в Бангалоре; Под редакцией Кеннета Максвелла и Уильяма Малларда
Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».