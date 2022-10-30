Cathay Pacific возобновляет полеты над Россией

Все западные авиакомпании и многие другие авиакомпании прекратили использование воздушного пространства России после того, как Россия вторглась в Украину.

Это создало серьезные проблемы для авиакомпаний, использующих транссибирский маршрут в пункты назначения в Азии, особенно в Европе. Кроме того, отклонение рейсов от российского воздушного пространства значительно увеличило время полета и сделало невыгодным обслуживание многих пунктов назначения в Азии.

в настоящее время, Блумберг Cathay Pacific приняла решение начать стыковочные рейсы из Гонконга в Нью-Йорк через Россию с 1 ноября.Св.. Авиакомпания говорит, что они делают это, потому что это делают другие авиакомпании (Китай?).

Выдержка из Блумберг:

Он сослался на сильный ветер и проблемы с полезной нагрузкой, влияющие на его полеты с восточного побережья Северной Америки, и заявил, что его самолет будет летать над востоком России. «В воздушном пространстве России летают другие крупные авиакомпании, и нет никаких ограничений, препятствующих полету Cathay Pacific над Россией», — говорится в заявлении Cathay для Bloomberg. В оперативной записке для пилотов от 28 октября Cathay изложила изменения в политике полетов из Северной Америки, чтобы облегчить «безопасные и эффективные операции» для своего экипажа и клиентов. Полярный маршрут «позволяет авиакомпании увеличить количество пассажиров и зарегистрированного багажа, перевозимого на борту», ​​— сказал Катай.

Вывод

К сожалению, Cathay Pacific начала использовать воздушное пространство России, в то время как большинство крупных авиакомпаний этого не делают.

Западные страны должны указать Cathay Pacific, что самолеты, использующие воздушное пространство России, не могут приземляться в их аэропортах. То же самое касается Qatar Airways и Emirates, которые с удовольствием летают над Россией с помощью FlightAware.