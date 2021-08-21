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CBS News высмеяли отчет, в котором утверждается, что «изменение климата помогло укрепить Талибан»

21 августа, 2021
Toma Kulikov

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В сегодняшних новостях средств массовой информации Los Angeles Times сообщает, что Камала Харрис теперь «владеет» политикой в ​​Афганистане после того, как она рассказала о своей роли в решении о выходе, The Columbia Journal New York, CNN зажгли ее роль в «Легенде Куомо» и СМИ. повторяет примечание Байдена о том, что губернаторы Республиканской партии запрещают использование масок в школах.

Новости CBS В пятничном отчете утверждалось, что изменение климата помогло укрепить Талибан, который теперь приобрел Афганистан Тысячи американцев оказались в тылу врага.

В отчете «Как изменение климата помогло укрепить талибов» корреспондент CBS News по вопросам климата и энергетики Кара Курти подчеркивает, что «сельские районы Афганистана» были «потрясены изменением климата», и сказал, что «Талибан» «эксплуатировал» тех, кто пострадал. от наводнений и засух, которые уничтожили их посевы и оставили их голодными.

В отчете также говорится, что снег и ледники в северных горах «тают быстрее и раньше, чем когда-либо прежде», что приводит к наводнениям и засухам зимой, в то время как «проливные дожди» на юге и западе увеличиваются на 10-25%. за последние тридцать лет ».

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Камаль Алам, старший научный сотрудник Центра Южной Азии Атлантического совета, сказал CBS News, что талибы пользуются афганскими фермерами, завербованными террористической группировкой, поскольку они могут зарабатывать больше денег, чем они могут зарабатывать в качестве фермеры.

Критики высмеяли отчет в социальных сетях, и многие предположили, что это идеальный рассказ для сатирического сайта The Babylon Bee.

Наблюдатель Стивен Миллер ответил «Удивительно».

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«Не могу поверить, что CBS победила @TheBabylonBee за это, – написал участник Forbes Патрик Глисон.

«CBS News прямо сейчас разрывает вавилонскую пчелу», – написал в аналогичном твите консервативный писатель Гарри Хачатурян.

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