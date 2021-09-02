CD Projekt: «Точно сказать не могу» В этом году выйдут обновления Cyberpunk и Witcher 3 следующего поколения • Eurogamer.net

CD Projekt сказал инвесторам, что «не может сказать наверняка», что долгожданные обновления следующего поколения Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 выйдут в этом году, несмотря на то, что разработчик настаивает на том, что релиз по-прежнему нацелен на «конец 2021 года».

Усовершенствованная версия Ведьмака 3 для PlayStation 5 и Xbox Series X / S, обещающая такие же трассировки лучей и более быструю загрузку, была Об этом было объявлено в сентябре прошлого года., а «правильная» версия следующего поколения Cyberpunk 2077 описанный В июне 2020 г.

Оба изначально планировалось выпустить в этом году, но статус обоих был несколько неясным в свете Cyberpunk 2077. катастрофический пуск И результат студия редактирования и пересмотренный план развития, в котором CD Projekt улучшила основную игру.

Digital Foundry – Cyberpunk 2077 Patch 1.23 PS5 против Xbox Series X / S.

Официально оба обновления планируется выпустить “в конце 2021 года”, но старший вице-президент по развитию бизнеса Михал Новаковски признался инвесторам во время объявления результатов CD Projekt за первое полугодие 2021 года (как расшифровано VGC), что, хотя студия «определенно» все еще стремится запустить его в этом году, «она не может с уверенностью сказать, что график производства не изменится».

«Наша цель – выпустить версию Cyberpunk 2077 следующего поколения в конце этого года», – пояснил Новаковски. «В то же время, учитывая уроки, которые мы извлекли за последний год, и учитывая, что этот проект все еще находится в разработке, мы не можем с уверенностью сказать, что график производства не изменится».

Это похоже на историю с обновлением «Ведьмак 3», которым занимается Sabre Interactive извне. Новаковски отмечает, что разработка «продолжается, и мы не можем быть полностью уверены в том, что график выпуска не изменится».

Однако «на данный момент», – заключил Новаковски, «мы определенно нацелены на получение обоих титулов в конце 2021 года, и я не хочу вдаваться в подробности в данный момент».

По данным CD Projekt, чуть более трети компании в настоящее время работают над Cyberpunk 2077 – как над версией PS5, так и над Xbox Series X / S, а также над поддержкой оригинальной игры. Команда Cyberpunk в последнее время Выпущен «Самый крупный патч на сегодняшний день»Мы предлагаем улучшенную мини-карту, в частности первую партию бесплатных DLC после запуска.