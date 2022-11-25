CD Projekt Red представляет бесплатное обновление Netflix DLC для The Witcher 3, выпущенное 14 декабря

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В случае, если вы пропустили это, отмеченная наградами видеоигра CD Projekt Red Ведьмак 3 Он получает обновление «Next Gen» 14 декабря.

В рамках этого в игру также будет добавлено несколько дополнений Witcher Netflix — даже для Nintendo Switch. В новой прямой трансляции CDPR кратко рассказал, чего могут ожидать игроки. Вместо того, чтобы просто раздавать новое тематическое снаряжение и предметы игрокам, на самом деле для всего этого будет миссия «DLC».

«Мы просто подумали, что если мы представляем все эти новые доспехи, мечи и предметы, мы просто хотим, чтобы это чувствовалось, как будто это немного большая часть игры, и, конечно, если это крутая броня, как с другими доспехами в В игре должен быть какой-то квест или контент, связанный с этим». Поэтому мы попытались сделать миссию, которая сделает ее частью игры».

Команда даже вернула актеров озвучивания Геральта (в том числе Дуга Кокла), чтобы они озвучили и записали несколько строк для нового обновления DLC.

Итак, что вы можете ожидать от этого DLC? Похоже, что в первом и втором сезоне шоу Netflix будут щиты и мечи Геральта, альтернативный скин для Лютика и нильфгаардская броня, основанная на костюме шоу.

«У нас есть особое удовольствие для всех поклонников шоу Netflix! Наслаждайтесь альтернативными обликами Лютика и нильфгаардских солдат, а также новой миссией, вдохновленной сериалом, где вы сможете получить чертежи нового снаряжения для Геральта. Что нового?» миссии? Тссс! Никаких спойлеров!»

Также будут добавлены новые параметры кросс-прогрессии, позволяющие игрокам сохранять и играть между несколькими платформами. Рассмотрим обновление в 2020 году Предоставление игрокам возможности сохранять на ПК и Switch.

Знакомая вам по Cyberpunk 2077 функция — играйте так, как хотите, где хотите и переносите последние сохранения между платформами.

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Вы можете получить полное изложение обновления «следующего поколения» Ведьмака 3 в видео выше. Попробуете? Комментарий ниже.